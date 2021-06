La trilogie Broken Earth va à Sony avec l’auteur original adaptant les livres

Autrefois, le genre fantastique était réservé aux geeks et aux nerds, mais au cours des deux dernières décennies, grâce aux goûts de Le Seigneur des Anneaux films et Jeu des trônes, le genre est maintenant une grosse affaire comme l’a prouvé Sony Pictures Entertainment en déboursant une autre somme à sept chiffres pour acquérir les droits d’une deuxième trilogie de livres fantastiques. Appartenant à la marque TriStar Pictures de Sony, l’annonce de la trilogie The Broken Earth par NK Jemisin intervient la même semaine que Sony, en partenariat avec 3000 Pictures, a acquis le Ville de feu trilogie de Don Winslow pour une somme considérable similaire.

Bien qu’elle ne soit pas aussi connue que d’autres œuvres en production telles que celle de Robert Jordan Roue du temps série, ou évidemment la série Le Seigneur des Anneaux basée sur Tolkien d’Amazon, la série de livres s’est vendue à des millions depuis l’arrivée de son premier opus en 2015, et elle est également accompagnée de références assez impressionnantes pour soutenir le prix de plusieurs millions de dollars. Le premier livre de la série a remporté le Hugo Award du meilleur roman, le Spoutnik Award et a été nominé pour le World Fantasy Award du meilleur roman et le Nebula Award. Cela en soi peut être impressionnant, mais ce qui va encore plus loin, c’est que les deuxième et troisième livres ont également remporté le prix Hugo, faisant de Jemisin la première personne à gagner pour les trois livres d’une trilogie et la première à gagner en trois années consécutives. .

La cinquième saison, le premier livre de la trilogie, emmène les lecteurs dans une Terre dure du futur, et plus particulièrement dans l’emplacement de Stillness, un continent où les événements apocalyptiques sont une chose saisonnière qui fait des ravages parmi les habitants. Lorsque chaque « saison » passe, les communautés reconstruisent ce qui a été perdu et se préparent à ce que cela se reproduise. La majeure partie de la reconstruction est effectuée par des « orogènes », des personnes entraînées depuis l’enfance de manière terrible et brutale par un ordre appelé les Gardiens. Utilisant leur esprit et leurs pouvoirs, ces orogènes tentent de maintenir le monde ensemble et de limiter les ravages causés par les événements sur le continent. La porte de l’obélisque et Le ciel de pierre compléter la série, développer le monde introduit dans La cinquième saison et amener l’histoire à une conclusion puissante qui lui a valu des critiques élogieuses de la part de nombreux critiques.

Jemisin, originaire de Brooklyn, New York, a déjà remporté le Locus Award pour son premier roman, Les cent mille royaumes, qui est sorti en 2010, et a reçu de nombreuses nominations pour ses autres romans et nouvelles. Elle est critique de fantasy et de science-fiction pour le New York Times. Avec de nombreux autres romans à son actif, il est sûr de dire que si la série s’avère être un grand succès, nous pourrions voir davantage de son travail être développé pour l’écran dans un proche avenir.

Le projet est supervisé par Shary Shirazi et Rikki Jarrett, tandis que Jemisin adapte elle-même les livres. Avec le type d’argent dépensé pour acquérir les droits, je pense que nous pouvons nous attendre à voir de grands noms y être attachés à mesure qu’il se rapproche de la production. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : La Terre Brisée, La Cinquième Saison