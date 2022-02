La trilogie Batman a été discutée par Robert Pattinson et Matt Reeves

Le casting de Le Batman aimerait revenir pour plus d’aventures à Gotham City, avec la star Robert Pattinson disant qu’il « ferait ça autant de fois que les gens veulent le voir ». Pattinson a été rejoint par les co-stars Zoe Kravitz et Paul Dano, le trio révélant à Fandango qu’il y a beaucoup de place pour plus d’histoires au-delà Le Batman. Pattinson a même révélé que lui et le réalisateur Matt Reeves avaient déjà discuté de faire une trilogie.

« C’était amusant de le faire, je suis prêt à le faire autant de fois que les gens veulent le voir, vraiment. Je dois d’abord sortir celui-ci ! J’ai parlé à Matt [Reeves] à l’idée de faire une trilogie. Je sais que ce serait merveilleux. J’ai vraiment apprécié le processus. C’est un personnage tellement amusant à jouer. Ce serait adorable. »

Paul Dano, qui tourmentera Bruce Wayne de Pattinson dans le rôle du méchant Edward Nashton alias The Riddler, a ajouté : « Il y a tellement de place pour que ce Batman grandisse. »

Le Batman présentera au public une première version de The Dark Knight. Deux ans après le début de sa carrière en tant que combattant du crime costumé, Bruce Wayne passera le film à trouver sa place et à trouver la meilleure façon d’attaquer le crime à Gotham City. Les blessures qui ont endommagé Bruce seront encore très crues, Pattinson ayant récemment révélé un aperçu de sa représentation du milliardaire reclus. « Il n’a pas du tout un personnage de playboy, donc il est un peu bizarre en tant que Bruce et un bizarre en tant que Batman, et je n’arrêtais pas de penser qu’il y avait une tendance plus nihiliste. Parce que, normalement, dans tous les autres films, Bruce s’en va, s’entraîne et retourne à Gotham en croyant en lui-même, en pensant, je vais changer les choses ici. Mais là-dedans, cela sous-entend en quelque sorte qu’il a eu une petite dépression. »

Cette approche devrait donner à Bruce Wayne beaucoup de place pour grandir et évoluer, le personnage devant probablement émerger des événements de Le Batman une version beaucoup plus forte et plus familière du super-héros DC.

The Batman jettera les bases d’un suivi





Robert Pattinson a taquiné les divers indices et allusions qui Le Batman laissera derrière lui, dont chacun taquinera de nouvelles aventures. « Quand je l’ai vu la première fois, même dès le premier plan, c’est incroyablement différent, sur le plan tonal, des autres films. Et c’est tellement étrange, et un peu… C’est triste et assez touchant », a déclaré l’acteur. « C’est une histoire de Batman vraiment, vraiment inhabituelle, et il me semble presque plus difficile d’imaginer que ce soit une série après coup. Je veux dire, ils ont toujours ce petit bout à la fin, c’est comme : ‘… et à venir ! ‘ Mais à part ça, c’est étrangement personnel. Je pense que les gens seront assez choqués de voir à quel point c’est différent. »





Ainsi, alors que Pattinson estime que Le Batman parfaitement bien comme une histoire autonome, étant un film de bande dessinée rend une franchise ultérieure presque inévitable. Bien sûr, il a déjà été confirmé que Le Batman déclenchera son propre univers, avec plusieurs retombées en cours de planification, dont Gotham PD qui se concentrera sur une version plus jeune de James Gordon.

Le Batman est prévu pour la première à New York le 1er mars 2022 et sortira en salles le 4 mars.





