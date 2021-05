La trilogie «  Alphabet Squadron  » de l’auteur Alexander Freed se termine par «  Star Wars: Victory’s Price  »

Le célèbre auteur, auteur de bandes dessinées et concepteur de jeux vidéo Alexander Freed (« Battlefront: Twilight Company ») sort de l’hyperespace créatif pour livrer la finale palpitante de sa trilogie de romans « Star Wars » mettant en vedette ce groupe de pilotes de starfighter. connu sous le nom de Alphabet Squadron.

« Star Wars: Victory’s Price » (Del Rey Books, 2021) de l’auteur à succès Alexander Freed est sorti récemment et ramène la déserteuse impériale Yrica Quell et ses audacieux aviateurs de la Nouvelle République en collision avec Soran Keize et l’aile de l’ombre de l’Empire, à la suite des événements de » Star Wars: Le retour des Jedi. «

Ce dernier roman « Alphabet Squadron » suit « Star Wars: Alphabet Squadron » de 2019 et « Star Wars: Shadow Fall » de 2020 et promet une action de combat spatial plus insensée de la collection confuse de Quell de A-wing, B-wing, U-wing, X -wing et vaisseaux spatiaux Y-wing.

Ici, dans la finale de Freed à la trilogie de combat spatial, les pilotes as de la Nouvelle République se battent une dernière fois avec les forces sinistres de Shadow Wing. Suite à la décision choquante de Yrica Quell dans « Star Wars: Shadow Fall », ce qui reste de Alphabet Squadron cherche des réponses et la fermeture dans une galaxie froide où les braises de guerre menacent de se rallumer.

Soran Keize est de retour comme la pointe de la lance de Shadow Wing. Le plan d’extermination planétaire de l’opération Cinder a des systèmes stellaires dans le chaos. N’étant plus des proies blessées fuyant les chasseurs de la Nouvelle République, Shadow Wing est redynamisée avec ses Star Destroyers et ses escadrons TIE obéissant toujours à l’ordre final de destruction de l’empereur déchu tout en effectuant une autre mission secrète.

45secondes.fr s’est récemment connecté avec Freed pour discuter de ce à quoi les fans des livres précédents « Alphabet Squadron » peuvent s’attendre, confrontant les dilemmes physiques et moraux de la guerre, disant adieu à ces personnages bien-aimés et bloquant le débarquement alors qu’il met fin à l’histoire .

45secondes.fr: Pouvez-vous nous emmener dans une tranchée de « Victory’s Price » et de ses as de l’espace jockeys?

Alexander Freed est l’auteur de «Star Wars: Alphabet Squadron». (Crédit d’image: Del Rey Books)

Alexandre libéré: « Prix de la victoire« est la conclusion de la trilogie « Alphabet Squadron », présentant les derniers jours de la bataille contre l’Empire Galactique dans la période qui a suivi le « Retour du Jedi ». Notre équipe de cinq pilotes de starfighter dépareillés se compose de:

Yrica Quell, pilote de X-wing et transfuge impériale dont les crimes passés se sont révélés bien plus grands que ses camarades ne l’avaient jamais soupçonné – et plus, peut-être, qu’ils ne peuvent pardonner.

Wyl Lark, pilote d’aile A et doux idéaliste se retrouve dans une position d’autorité inattendue.

Chass na Chadic, pilote de l’aile B, une femme volontaire avec une tendance autodestructrice qui n’avait jamais prévu de durer aussi longtemps dans la guerre.

Nath Tensent, pilote d’aile en Y et pirate amoral qui est lentement séduit par la renommée et la gloire qui accompagnent l’héroïsme.

Kairos, pilote de U-wing extraterrestre et énigmatique qui doit maîtriser sa propre métamorphose spirituelle.

Travaillant avec le général Hera Syndulla (de la renommée de « Star Wars: Rebels ») au cours des livres précédents, ils se sont affrontés à maintes reprises avec l’unité d’élite des chasseurs TIE impériaux, Shadow Wing. Ils ont subi un traumatisme durable et se sont retournés les uns contre les autres alors même qu’ils se sont liés.

Maintenant, au crépuscule de la guerre et alors que les planètes brûlent, ils doivent rester ensemble en tant qu’unité assez longtemps pour vaincre leurs ennemis et atteindre la paix à venir.

Même depuis le début, ça ne va pas bien.

(Crédit d’image: Del Rey Books)

45secondes.fr: Quel a été l’élément le plus satisfaisant de l’écriture de la trilogie « Alphabet Squadron » et qu’espérez-vous que les lecteurs retiennent de la série?

Libéré: Il n’y a rien de tel qu’une fin, n’est-ce pas? C’est ce vers quoi nous avons passé des années à construire – pas seulement amener chaque intrigue et sous-intrigue à une finale explosive (les choses explosent toujours dans « Star Wars! »), Pas seulement confronter chaque personnage à l’incarnation de ses peurs et traumatismes respectifs et les voir monter ou descendre, mais transformer le sous-texte en texte et confronter directement les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et du prix ultime du conflit.

Nous posons des questions sur combien de temps continuer à se battre; sur ce qu’il faut faire de vos ennemis lorsqu’ils ont été battus mais pas bannis; sur les rôles jumeaux de la justice et de la réconciliation.

Les personnages me sont absolument chers, mais j’espère que les lecteurs sortiront de la trilogie non seulement avec un sentiment de connexion émotionnelle avec cette étrange unité chaotique de chasseurs d’étoiles, mais avec des idées qui méritent d’être réfléchies et qui méritent d’être discutées.

Pourtant … si tout ce que je suis en mesure de vous offrir est une aventure palpitante « Star Wars », qui suis-je pour me plaindre? Je vais profiter de tous les succès que je peux obtenir.

(Crédit d’image: Del Rey Books)

45secondes.fr: Quelle est la prochaine étape dans votre assiette et resterez-vous dans la galaxie « Star Wars »?

Libéré: J’écris des romans, des jeux vidéo et des bandes dessinées « Star Wars » depuis près de quinze ans, et chaque fois que je termine un projet, je pense que c’est peut-être la dernière fois que j’écris dans cet univers. Mais les gens continuent de me donner de nouvelles chances de raconter des histoires « Star Wars », pour lesquelles je suis terriblement reconnaissant. Nous devrons voir ce que l’avenir nous réserve, mais je serais heureux de revenir.

En attendant, je suis occupé! Parmi les éléments dont je peux parler: Nous préparons actuellement un Kickstarter pour collecter une bande dessinée fantastique que j’ai écrite, « Violet Dawn » (et j’invite toute personne intéressée à s’inscrire pour des mises à jour sur violetdawn.com/kickstarter).

Je travaille également sur quelques projets de jeux vidéo différents, notamment l’écriture pour Archetype Entertainment sur un nouveau jeu de rôle de science-fiction. Cela a été très agréable de collaborer à nouveau avec certains de mes anciens collègues de BioWare.

Enfin, mon compte Twitter, @alexandermfreed, a toujours les dernières

« Star Wars: Victory’s Price » d’Alexander Freed est maintenant disponible.

