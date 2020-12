La très grande année de SpaceX: un 2020 rempli de lancements d’astronautes, de tests de vaisseaux et plus

SpaceX a eu une assez bonne année.

La société d’Elon Musk a lancé 26 missions en 2020, battant son précédent record de 21 ans, établi en 2018. Les lancements de cette année comprenaient la 100e mission spatiale réussie de SpaceX, ainsi que le 100e de son cheval de bataille Fusée Falcon 9 .

Mais les chiffres bruts ne disent qu’une infime partie de l’histoire. Par exemple, deux des lancements de SpaceX cette année ont envoyé des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord de SpaceX. Capsules de dragon d’équipage – les premières missions orbitales avec équipage à décoller des États-Unis depuis que la NASA a immobilisé sa flotte de navettes spatiales en 2011.

Le premier de ces vols révolutionnaires Crew Dragon, une mission de test appelée Démo-2 , lancé le 30 mai et transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers le laboratoire en orbite pour un séjour de deux mois.

« Aujourd’hui, une nouvelle ère dans les vols spatiaux humains commence alors que nous avons de nouveau lancé des astronautes américains sur des fusées américaines du sol américain en route vers la Station spatiale internationale, notre laboratoire national en orbite autour de la Terre », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine dans un communiqué juste après Demo Le lancement de -2.

« Le lancement de ce système spatial commercial conçu pour les humains est une démonstration phénoménale de l’excellence américaine et constitue une étape importante sur notre chemin pour étendre l’exploration humaine vers la Lune et Mars », a ajouté Bridenstine.

Le succès de Demo-2 a ouvert la voie à Équipage-1 , la première mission opérationnelle d’astronaute SpaceX a volé dans le cadre d’un contrat de 2,6 milliards de dollars que la société a signé avec le programme d’équipage commercial de la NASA en 2014. Crew-1, qui a décollé le 15 novembre, a emmené Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker de la NASA et l’astronaute japonais Soichi Noguchi à la gare pour un séjour de six mois.

SpaceX a également effectué deux autres missions vers l’ISS cette année – des vols de ravitaillement sans équipage à l’aide de la version robotique cargo de Dragon, qui a été lancée respectivement en mars et en décembre.

Starlink prend forme

Mais plus de la moitié des missions 2020 – 14 d’entre elles, pour être précis – lancées en soutien à SpaceX Projet Internet par satellite Starlink . Chacun de ces 14 a soulevé environ 60 vaisseaux spatiaux Starlink en orbite terrestre basse, faisant de la constellation une épopée (et, aux yeux de nombreux astronomes, inquiétant ) proportions.

SpaceX a maintenant lancé plus de 950 satellites Starlink à ce jour, et environ 900 d’entre eux restent en orbite, constituant de loin la plus grande constellation jamais assemblée. Pour la perspective: seuls 3300 satellites opérationnels actuellement zooment autour de la Terre, et l’humanité a lancé 10500 engins spatiaux en orbite depuis l’aube de l’ère spatiale en 1957, selon l’Agence spatiale européenne .

Starlink deviendra encore beaucoup plus gros, si tout se passe comme prévu. SpaceX a obtenu la permission de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour lancer 12000 satellites Starlink, et la société a a déposé des documents pour jusqu’à 30000 autres .

Mais 900 satellites suffisent pour fournir au moins une certaine couverture Internet, et SpaceX a commencé un test bêta public du service Starlink en octobre de cette année. Et en décembre, le FCC a accordé à SpaceX près de 900 millions de dollars de subventions pour amener le haut débit dans les zones rurales des États-Unis

Jalons de la réutilisabilité

Les 26 lancements de 2020 utilisaient le Falcon 9 à deux étages, qui comprend un premier étage réutilisable. Sur 23 de ces missions, SpaceX a réussi à faire atterrir le premier étage en toute sécurité sur Terre afin qu’il puisse voler à nouveau dans le futur.

Il n’y a eu que deux tentatives de toucher des roues manquées – en février et mars, lorsqu’un booster Falcon 9 de retour n’a pas réussi à atterrir en mer sur l’un des deux «drones» robotiques de SpaceX. (Dix-neuf des touchés réussis de cette année ont eu lieu sur de tels navires, et seulement quatre ont eu lieu sur terra firma.)

Une mission 2020, une Test de janvier du système d’interruption en vol de Crew Dragon , ne comportait pas de tentative d’atterrissage. Crew Dragon a tiré ses propulseurs d’évacuation au début du vol sans équipage et s’est éloigné de son tour de fusée, comme il le ferait en cas de véritable urgence de lancement. Le premier étage du Falcon 9 a été détruit peu de temps après par les forces aérodynamiques, comme SpaceX l’avait prévu.

Et ce taux de réussite à l’atterrissage n’était pas le seul jalon notable de la réutilisabilité de SpaceX en 2020. Deux des vols de cette année – un Lancement de Starlink le 24 novembre et le décollage du 13 décembre d’un satellite de radiodiffusion Sirius XM – utilisé les premiers étages du Falcon 9 qui avaient déjà six missions à leur actif.

À partir de 2020, SpaceX n’avait jamais piloté un seul booster Falcon 9 à sept reprises. Et l’entreprise vient de le faire deux fois en moins de semaines.

Starship aussi

Musk a répété à plusieurs reprises qu’il avait fondé SpaceX en 2002 principalement avec un objectif en tête – aider l’humanité à coloniser Mars .

L’entreprise a franchi des étapes importantes en 2020 pour atteindre cet objectif ambitieux. L’étape la plus importante et la plus dramatique s’est produite le 9 décembre, lorsque SpaceX a lancé un véhicule argenté brillant appelé SN8 lors d’un vol d’essai de 12,5 kilomètres de haut depuis les installations de la société au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

SN8 (« Serial No. 8 ») est le dernier prototype de Vaisseau spatial , le vaisseau spatial que SpaceX développe pour emmener les gens vers et depuis Mars, la lune et d’autres destinations lointaines. Comme le vaisseau spatial final envisagé, le SN8 est en acier inoxydable, mesure environ 50 mètres de haut et est propulsé par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX.

Le Starship opérationnel aura six Raptors, a déclaré Musk. SN8 n’en avait que trois, mais ils étaient assez puissants pour amener le véhicule bien plus haut que n’importe quel prototype de Starship n’avait jamais été auparavant. Le précédent record d’altitude était de 500 pieds (150 m), réalisé à l’été 2019 et en août et septembre derniers par trois engins monomoteurs – Starhopper , SN5 et SN6, respectivement.

Et SN8 a fait plus que voler haut; il a effectué un «flop du ventre» et d’autres manœuvres aériennes complexes similaires à celles que le vaisseau opérationnel exécutera en revenant sur Terre après des missions spatiales. Le prototype a également atterri là où SpaceX le voulait, bien que SN8 soit arrivé trop vite et ait explosé. (Le vol de SN8 porte techniquement le total de lancement de SpaceX à 27 pour 2020, mais je l’ai gardé hors de la liste « officielle » car il s’agissait d’un test impliquant un véhicule prototype.)

La disparition fulgurante de SN8 n’a pas freiné l’enthousiasme de Musk, qui considérait le premier vol du Starship à haute altitude comme un succès retentissant.

« Mars, nous voilà! » il a tweeté peu de temps après le test .

Starship lancera depuis la Terre au sommet d’une fusée géante appelée Super Heavy, qui portera environ 30 Raptors. Comme les premières étapes du Falcon 9, Super Heavy atterrira peu de temps après le décollage et sera à nouveau utilisé, a déclaré Musk. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la Lune et de Mars, qui ont tous deux une gravité beaucoup plus faible que la Terre.)

Aucun prototype Super Heavy n’a décollé à ce jour. Mais le prochain véhicule Starship, SN9, devrait bientôt faire un saut: il a déménagé sur le tapis la semaine dernière.

SpaceX veut que Starship soit bientôt opérationnel. Musk a récemment déclaré qu’il était convaincu que le véhicule transportera des gens vers Mars d’ici 2026, et que de telles missions pourraient être lancées dès 2024 « si nous avons de la chance. »

Ce calendrier cadrerait bien avec les plans lunaires actuels de la NASA, que l’agence poursuit à travers ses Programme Artemis . Artemis vise à faire atterrir deux astronautes près du pôle sud lunaire en 2024 et à établir une présence humaine durable sur et autour de la lune d’ici 2028.

Starship pourrait finir par aider à rendre tout cela possible. En avril, la NASA a choisi Starship comme candidat pour emmener ses astronautes sur la surface lunaire , ainsi que des atterrisseurs humains développés par Dynetics et une coalition dirigée par Blue Origin de Jeff Bezos. Et en octobre, la NASA a attribué à SpaceX un contrat de 53 millions de dollars faire une démonstration de ravitaillement dans l’espace à l’aide de Starship , un autre point lumineux dans le mémorable 2020 de l’entreprise.