La très attendue série de science-fiction Metropolis officiellement annulée

Le cours Grève de la Writer’s Guild of America (WGA) a littéralement annulé une production majeure après l’autre depuis le début des manifestations au début du mois dernier, alors que des milliers d’écrivains continuent de faire du piquetage devant les studios du pays pour des changements radicaux des conditions de travail et une rémunération équitable. L’impact monumental se fait sentir partout dans l’industrie, et maintenant l’un des plus grands projets de télévision depuis des décennies a été déclaré une autre victime. Selon un rapport de Collider, Sam Esmaïlla série de science-fiction épique de Métropole est officiellement mort après des défis de production en cours, la grève de la WGA servant de clou dans le cercueil.

Métropole a été défini comme une adaptation en série incroyablement ambitieuse du film dystopique original de 1927 du même nom réalisé par Fritz Lang, considéré comme l’un des films les plus influents et les plus révolutionnaires de tous les temps. Situé dans une ville futuriste dystopique, l’histoire suit Freder, le fils riche du dirigeant de la ville qui devient conscient et empathique des difficultés rencontrées par la classe ouvrière. Il rencontre et tombe amoureux d’une femme nommée Maria, une militante de la classe ouvrière, et ensemble, ils tentent de combler le fossé pour rassembler une humanité divisée.

Sam Esmail, dont les travaux précédents incluent également une autre série de science-fiction populaire appelée Monsieur Robot (2015) qui mettait en vedette l’acteur primé Rami Malek et a duré quatre saisons, était à la tête du méga-projet en tant que showrunner, scénariste et réalisateur. Il a servi d’esprit créatif tandis qu’Universal Content Productions (UCP) et Anonymous Content ont accepté de gérer les finances. Cependant, ces coûts financiers sont devenus de plus en plus stupéfiants et le projet a commencé à tomber dans les limbes. Apple TV + est venu à bord l’année dernière pour aider à alléger le fardeau, et les perspectives étaient plutôt très positives avec le tournage qui devrait enfin commencer cet été à Melbourne, en Australie. Cela est également dû en grande partie à la subvention incitative Victorian Screen de VicScreen et à la Location Incentive du gouvernement australien. Avec ce qui semblait être une couverture des coûts suffisante, Esmail était prêt et désireux d’aller enfin de l’avant. La série devenait l’une des productions les plus ambitieuses sur le plan technique jamais réalisées, avec des milliers d’emplois créés et une quantité sans précédent de VFX qui exploiteraient également l’adoption des volumes LED vus dans le populaire Disney +. Guerres des étoiles série Le Mandalorien.

Cependant, les représentants de l’UCP ont tiré le rideau sur ce qui était en réalité une montagne croissante de problèmes qui ont rendu la chute de l’émission presque inévitable. Couplé aux coûts encore insurmontables, il y avait des brouillons de production de scripts incomplets, et le début de la grève des écrivains de la WGA signifiait qu’aucun travail supplémentaire ne pouvait être fait sur ces scripts jusqu’à la fin de la grève. À l’heure actuelle, il n’y a clairement toujours pas de fin en vue, et tout cela a conduit à la décision regrettable de mettre définitivement fin à l’ensemble du projet.





Metropolis peut vivre spirituellement dans la mégalopole de Francis Coppola

Tandis qu’Esmail Métropole ne verra tragiquement jamais la lumière du jour à l’écran, il reste une doublure argentée dans Francis Ford Coppolale prochain film épique de science-fiction Mégalopole. Également d’une envergure monumentale, le film a été considéré comme le projet passionné de toute une vie de Coppola, le seul film qu’il a toujours voulu faire, peu importe le coût, littéralement, qui utilisera tout ce qu’il a appris au cours de sa longue carrière de cinéaste. Il aurait été influencé par un certain nombre de sources différentes, de la conspiration catiline de 63 avant JC dans l’histoire romaine enregistrée à divers films classiques d’inspiration romaine, en passant par Ayn Rand. La source chez Fritz Lang Métropole film. Le projet de Coppola suit une prémisse relativement similaire à celle de Lang, se déroulant à New York après qu’une catastrophe apocalyptique a dévasté toute la région. Un architecte ambitieux voit une occasion en or de reconstruire la ville dans sa vision d’une grande utopie, mais le maire de la ville refuse de l’autoriser.

Avec un casting absolument incroyable et la promesse de certains des plus grands effets pratiques de tous les films de l’industrie (Christophe Nolan surveillera sûrement de près), et également en utilisant une scène LED comme vu ci-dessusMégalopole aurait également subi des coûts de production énormes, à un moment donné, apparemment hors de contrôle et mettant l’avenir du film en danger, certaines équipes ayant même quitté le plateau. Cependant, Coppola lui-même a nié ces informations, mais a quand même fait une intervention financière, enfreignant une règle cardinale de l’industrie et finançant personnellement le trou béant qui restait pour amener le film à la ligne d’arrivée. Le tournage s’est terminé avec succès et bientôt nous pourrons voir le soi-disant long métrage d’opus magnum de Coppola arriver sur grand écran dans toute sa splendeur. Bien qu’il n’y ait pas encore de date exacte annoncée, le mot est que cela arrivera dans les salles en 2024.