La transparence de Raw Fury, bonne et triste nouvelle

La dichotomie que montre le contrat d’édition

La transparence C’est un mot que les administrations publiques et les entités privées profanent régulièrement. Plusieurs pays ont des lois sur la transparence déployées par le biais de portails Web qui, cependant, se distinguent souvent plus par leur lourdeur que par leur clarté. Il y a de nombreuses occasions où un serveur a passé un nombre considérable de minutes à rechercher un contrat ou un dossier public sur ces pages, lorsque la chose pertinente est qu’il s’agissait d’un processus simple et rapide. Ainsi, ceux qui proposent ces données, demandées par l’opinion publique, donnent le sentiment qu’en même temps ils mettent tout en œuvre pour compliquer ce libre accès à l’information. L’industrie du jeu vidéo n’est pas une entité isolée et souffre du même manque de transparence que le reste des institutions. Nous pouvons le voir en cela peu d’éditeurs rendent public leur modèle de contrat de publication, un problème auquel le distributeur veut désormais remédier Raw Fury.

Et c’est que la firme suédoise a décidé de publier cet accord sur son site Internet afin qu’il puisse être consulté ou téléchargé par n’importe qui. Tout d’abord, je pense Raw Fury démontre une volonté de transparence réelle par opposition à d’autres organisations. En effet, la procédure pour accéder à ce document est simple: il suffit d’entrer dans le site, de placer le curseur sur l’onglet À propos et cliquez sur la page Ressources pour les développeurs. Un article apparaîtra automatiquement avec un lien explicite vers une Dropbox contenant le contrat de publication. De plus, l’entreprise a partagé ses Twitter une entrée dans laquelle vous expliquez le motif de votre décision, en joignant un lien ce qui nous amène également au texte qui inclut le contrat.

Laissant de côté la complexité de certains concepts comme le revenu net – qui résultent de la déduction des impôts, des coûts de matériel de distribution et redevance, entre autres éléments-, l’écriture est compréhensible si on y consacre du temps. En cas de doute, une option serait de les consulter avec un expert ou de demander à Raw Fury elle-même, qui a mis à disposition un formulaire de questions fréquemment posées. Conformément à cette volonté de transparence, non seulement le manuscrit est livré en anglais, mais il a également été traduit en espagnol, portugais brésilien, russe, français, japonais, coréen et croate; Une liste qui pourrait être élargie, car Raw Fury a signalé qu’il est possible que de nouvelles langues soient ajoutées à l’avenir. Avec cela, l’éditeur espère «accroître la transparence de l’industrie, en publiant des contrats qui ne doivent pas être traités comme un secret d’affaires».

Mais ils sont traités comme tels. Parce que? En raison de l’avidité des entreprises qui veulent conserver leur pouvoir sur les créateurs. Vraiment, je vois cela logique. je comprends que éditeur Ils veulent garder un avantage sur le grand travail de publicité et de distribution qu’ils font sur les jeux. Mais tout a une limite et il est inadmissible que des contrats opaques soient levés, pleins de trucs juridiques, dans le seul but de faire taire le développeur. Souviens-toi que les négociations incluent plusieurs parties et que toutes ont le droit d’être représentées dans les engagements pris. Malheureusement, avec le manque de transparence actuel – le journaliste Michael futter ne rappelle pas les cas similaires à Raw Fury – il est difficile de réaliser ce qui devrait être normal.

La résolution de ce problème est simple, car c’est une question de volonté Dans lequel les excuses selon lesquelles la confidentialité empêche la publication de certaines notes ne sont pas valables. Jusqu’à présent, Raw Fury fait preuve de transparence et aucun organe policier et judiciaire n’a déposé de plainte contre elle. Logique, puisqu’elle n’a publié une déclaration que sur son site Web. J’espère qu’après ce fait, d’autres arrêteront leurs pratiques abusives et adopteront une transparence qui profite à tous. D’abord à l’entreprise, qui a un développeur averti qui peut vous aider à commercialiser ce jeu que vous connaissez si bien. Deuxièmement, l’auteur, qui entretient une relation fluide avec son interlocuteur et qui sait à tout moment s’il peut demander une avance de financement ou s’il sera possible de retarder le lancement. Enfin, nous bénéficions de pouvoir profiter d’œuvres qui ont eu un développement optimal et qui, par conséquent, ont plus de chances d’être remarquables.