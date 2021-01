La transition de WandaVision vers Doctor Strange 2 est tellement méritée, déclare Elizabeth Olsen

Il est révolu le temps où les fans de MUC étaient satisfaits des projets autonomes de la franchise. Chaque nouveau film est maintenant examiné de près pour les liens avec d’autres films Marvel et les indices qui définissent les futurs films. Quelque chose de similaire se passe avec le spectacle Disney + WandaVision. Selon une nouvelle interview avec Elizabeth Olsen, qui joue le rôle principal de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dans la série, les fans peuvent s’attendre à une mise en place majeure à la fin menant aux événements du prochain. Docteur Strange 2.

« Je viens de me connecter [to play Wanda] parce que j’aimais le personnage, à cause des bandes dessinées, et je pensais que l’histoire d’Age of Ultron était vraiment puissante et amusante, angoissée et rebelle, et vraiment une histoire honorable à raconter. Maintenant, c’est cette chose complètement nouvelle qui n’a jamais été au début. La transition de WandaVision vers Doctor Strange 2, j’ai juste l’impression que tout est tellement mérité. «

On sait peu de choses sur les détails de Docteur Strange 2 à ce moment, mis à part le fait que Wanda jouera un rôle de soutien pour le Sorcier Suprême, et le titre du film, Dans le multivers de la folie, indique que les deux super-héros magiques feront des détours dans des réalités alternatives.

Pour l’instant, Wanda a affaire à une réalité alternative très spécifique, qu’elle a peut-être créée elle-même. Dans WandaVision, nous trouvons l’ancien Avenger vivant une vie de bonheur suburbain avec son petit ami androïde Vision. Malheureusement, toutes les pistes de rire, les voisins farfelus et les hijinks de sitcom ne peuvent pas cacher le fait qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans la nouvelle maison de Wanda.

Tandis que WandaVision a commencé de manière très innocente, les derniers épisodes indiquent clairement que le château de cartes que Wanda s’est construit va s’écrouler à tout moment, et c’est à ce moment que la véritable action commencera. Le spectacle a permis Elizabeth Olsen pour montrer les côtés de la personnalité de Wanda qui n’étaient que des allusions auparavant, et l’actrice sent qu’elle a une meilleure idée de ce qui fait que Wanda fonctionne.

« [The show] Je suis juste devenu quelque chose que j’adorais et aimais absolument, et à cause de cette série, cela m’a fait aimer ce personnage plus que jamais. Et cela me donne l’impression d’avoir une nouvelle propriété d’elle à cause du temps que j’ai passé à créer ce spectacle. «

Alors que les fans se sont plaints que WandaVision va trop lentement jusqu’à présent, les commentaires d’Olsen indiquent que la finale de la série sera mémorable, alors que la réalité s’effondre autour de Wanda et de Vision, et le Sorcerer Supreme intervient pour restaurer le monde à son état légitime.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision présente une distribution principale composée d’Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany dans Vision, Randall Park dans l’Agent Jimmy Woo, Kat Dennings dans Darcy Lewis, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Kathryn Hahn dans Agnes. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle vient de Still Watching on Variety.

