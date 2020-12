La transformation dramatique du paysage arctique pourrait être permanente

De la glace de mer en voie de disparition à des températures de l’air feux de zombies , changement climatique remodèle l’Arctique. Et cette transformation pourrait être permanente, ont déclaré des chercheurs mardi 8 décembre lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU).

L’Arctique s’est réchauffé et fondu à un rythme alarmant au cours des 15 dernières années, et les impacts s’accumulent si rapidement qu ‘ »il n’y a aucune raison de penser que dans 30 ans, tout sera comme aujourd’hui », Rick Thoman, un climat de l’Alaska spécialiste du Centre international de recherche sur l’Arctique (CIRC) de l’Université de l’Alaska à Fairbanks (UAF), a déclaré mardi lors de la conférence, qui s’est tenue pratiquement en raison de la pandémie de COVID-19.

Au cours des 15 dernières années, le programme Arctique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a publié le Arctic Report Card (ARC), un résumé annuel de l’état environnemental actuel de la région nordique. L’ARC a documenté les changements dans cette région vulnérable à mesure que la Terre se réchauffe et a souligné les répercussions sur les systèmes écologiques, les conditions météorologiques et les communautés humaines.

En relation: 10 signes que le climat de la Terre est déraillé

Les nouvelles de cette année n’étaient pas bonnes: la couverture de neige de juin dans l’Arctique eurasien était à son niveau le plus bas en 54 ans; l’érosion du pergélisol côtier augmente; et glaciers et calottes glaciaires Groenland a poursuivi une tendance «à une perte de glace importante», selon le rapport.

Le réchauffement de l’Arctique se produit deux fois plus rapidement que le réchauffement ailleurs sur Terre, et cette année a amené des températures de l’air de 3,4 degrés Fahrenheit (1,9 degrés Celsius) plus élevées que la moyenne, faisant de 2020 la deuxième année la plus chaude de l’Arctique depuis au moins 1900. Températures de l’océan en août étaient également plus chaudes, jusqu’à 5,4 F (3 C) de plus que les températures moyennes à la surface de la mer en août de 1982 à 2010.

Carte mensuelle de l’étendue de la glace de mer moyenne pour (à gauche) mars 2020 et (à droite) septembre 2020. (Crédit d’image: NOAA)

Réchauffement des mers, fonte des glaces

La perte de glace de mer a commencé plus tôt que d’habitude au printemps, la couverture de glace de fin d’été diminuant au deuxième rang le plus bas en 42 ans de tenue de registres. Et une expédition de recherche historique d’une année – l’Observatoire multidisciplinaire de la dérive pour l’étude du climat arctique (MOSAiC) – a révélé l’étendue de la perte de glace à une équipe internationale de chercheurs en temps réel.

Les scientifiques de MOSAiC se sont rendus dans l’Arctique à bord d’un navire brise-glace intégré dans une banquise pour dériver dans la mer Arctique, permettant aux experts de mettre en place des stations de surveillance sur la glace, d’effectuer des relevés et de collecter des données, a déclaré Matthew Shupe, chercheur principal au sein de la Institut coopératif de recherche en sciences de l’environnement (CIRES) de l’Université du Colorado à Boulder, et membre de l’expédition MOSAiC.

Alors qu’une grande partie des données n’a pas encore été analysée, l’expédition a constaté que la couverture de glace de mer était « très mince », et il était difficile pour eux de trouver une banquise appropriée à suivre, a déclaré Shupe à l’AGU. La glace de mer où les scientifiques avaient espéré établir des camps se fissurait et se déplaçait souvent. La forte circulation océanique qui prévalait dans l’Arctique en 2020 a également propulsé les scientifiques de MOSAiC à travers l’Arctique plus rapidement qu’ils ne l’avaient prévu, avec une dérive rapide poussant leur observatoire jusqu’au bord même de la couverture de glace de l’océan, a déclaré Shupe.

Incendies de zombies

Le 21 juin 2020, le satellite Himawari-8 a observé les incendies sibériens en cours au-dessus du cercle polaire arctique. «Les principales causes», a déclaré une version traduite du communiqué de presse de l’Agence fédérale des forêts de Russie, «sont des facteurs humains et orageux». (Crédit d’image: NOAA)

La chaleur et la sécheresse persistantes ont également déclenché plus de 700 feux de forêt qui a brûlé plus de 3 800 miles carrés (9 800 kilomètres carrés) dans les latitudes nordiques, selon l’ARC. Les saisons des incendies dans la région sont variables, mais depuis le début du 21e siècle, les années avec des dommages importants causés par les incendies dans l’Arctique sont devenues plus courantes, a déclaré Alison York, co-auteur de l’ARC, experte en écologie des incendies en Alaska au CIRC et coordinatrice de l’Alaska Fire Science Consortium.

Les incendies dans l’Arctique sont alimentés non seulement par les arbres, mais aussi par des matériaux appelés duff – des couches de plantes mortes et de mousse. Le froid extrême dans l’Arctique ralentit la décomposition, de sorte que la matière végétale morte se décompose lentement et s’accumule en couches sur le sol, a déclaré York à l’AGU. Duff stocke environ 30% à 40% du carbone mondial du sol et isole le pergélisol arctique, mais les conditions chaudes peuvent le rendre hautement inflammable. Lorsque le duff s’enflamme, même si les flammes s’éteignent, le matériau peut se consumer tout l’hiver et reprendre vie en été. Ces soi-disant incendies de zombies jouent un rôle clé dans le déclenchement des saisons des incendies destructeurs dans les latitudes nordiques, et 2020 a été « une année d’incendie record » dans le cercle polaire , avec beaucoup de ces incendies de « morts-vivants » et des millions d’acres brûlés, a déclaré York.

Succès pour les baleines

Il est peu probable que les tendances actuelles de réchauffement dans l’Arctique ralentissent sans des efforts drastiques pour réduire le changement climatique mondial. En fait, les modèles montrent que plus l’Arctique perd de glace, plus il se réchauffera rapidement, et le réchauffement dans le nord est susceptible de s’accumuler au-delà des niveaux du reste de la planète, a déclaré James Overland, un océanographe de recherche de la NOAA Pacific. Laboratoire du milieu marin.

« Bien que nous soyons en mesure de maintenir le globe à 2 degrés [Celsius] », a déclaré Overland à AGU.« Ce que nous faisons maintenant aura un impact considérable sur ce qui se passera dans la seconde moitié du siècle », at-il ajouté.

Une bonne nouvelle dans le rapport concerne les baleines boréales de l’Arctique (Balaena mysticetus), la seule espèce de baleine à fanons qui vit exclusivement dans l’Arctique et qui ne se rend pas aux latitudes méridionales pour mettre au monde ses petits. Ces baleines étaient autrefois chassées presque jusqu’à l’extinction, mais leurs populations ont grimpé au cours des 30 dernières années, en partie en raison de l’augmentation du zooplancton nutritif que le réchauffement des océans a apporté à l’Arctique, et la santé et le nombre de baleines sont maintenant considérés comme « un histoire de réussite en matière de conservation », a déclaré Craig George, co-auteur de l’ARC, biologiste au Département de la gestion de la faune de la Northern Slope Borough de l’Alaska.

Mais il reste à voir si les baleines boréales de l’Arctique continueront de prospérer. L’amincissement de la glace de mer augmente encore la vulnérabilité des baleines aux attaques d’orques et à mesure que les océans se réchauffent et d’autres espèces de baleines à fanons telles que bosse et les rorquals communs deviennent des visiteurs plus fréquents dans les eaux arctiques, les baleines boréales font face à une concurrence accrue, ce qui remet en question leur rétablissement et rend l’avenir de cette espèce longévive moins certain, a déclaré George à l’AGU.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.