La transformation de Will Smith en Richard Williams

Cette semaine, il sortira le roi richard, le film réalisé par Reinaldo Marcus Vert dont la figure centrale est Will Smith. L’acteur deux fois nominé oscar il s’est mis à la place de Richard Williams, le père des sœurs Vénus et Serena Williams, célèbre pour les mécanismes non conventionnels qui ont conduit ses filles à devenir deux icônes du sport mondial. Pour ce faire, l’artiste a fait quelque chose qui fascine les membres de L’Académie: a été physiquement transformé.

Will Smith Il a pris du poids avant le début du tournage et quelques images de la situation ont commencé à être vues sur ses réseaux. «Je vais être authentique avec vous tous. Je suis dans le pire état physique de ma vie », a-t-il assuré dans un post il y a 30 semaines, où il a été aperçu avec un petit ventre. L’artiste est devenu complètement Richard Williams, au point d’apprendre à parler avec son accent, à se teindre les cheveux en blanc et à marcher comme lui.

Si cela avait été pour lui, il aurait poussé la transformation à un niveau encore plus extrême. Cependant, Vert s’oppose à l’idée que l’acteur de À la recherche du bonheur J’avais en tête. Apparemment, Will Smith voulait que son visage soit recouvert de prothèses pour ressembler encore plus à Richard Williams. Dans une interview avec Initié, Reinaldo Marcus Vert Il m’a expliqué pourquoi il ne voulait pas que je le fasse.

« Ils ont fait ressembler Richard Williams, c’était vraiment choquant. J’étais comme, ‘Les gars, vous avez fait un travail incroyable, mais je ne veux pas de ça.’a noté le directeur. Will Smith avait un entraîneur d’acteur qui l’a aidé dans sa performance et à Vert C’était assez. De plus, le cinéaste ne voulait pas Forgeron passer trois heures par jour à se maquiller pour finir par ressembler à Williams. « Nous n’avons pas besoin que cela ressemble Will Smith. Nous avons besoin qu’il soit compris et qu’il disparaisse, mais cela ne veut pas dire qu’il ressemble à Richard« , a-t-il souligné.

Oeuvre digne d’un Oscar

Étant donné que les fonctions de le roi richard, le travail de Will Smith a commencé à ressembler à un candidat clair pour oscar. Le drame de Reinaldo Marcus Vert il a tout ce que l’Académie aime : une histoire vraie, un maquillage pour ressembler à une vraie personne et un contenu social, ainsi qu’une critique du racisme. Le tout est présenté avec une grande performance de l’acteur de 53 ans, qui joue peut-être le meilleur rôle de toute sa carrière.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂