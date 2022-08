La transformation d’Alpha montrée dans Tales of the Walking Dead BTS Image

Les morts qui marchent les fans sont sans la représentation d’Alpha par Samantha Morton depuis que son personnage a été tué par Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans la saison 10. Cependant, son personnage est revenu dans un épisode de Contes des morts-vivants, un spin-off du programme à succès d’AMC. La nouvelle série est une anthologie épisodique qui suit les personnages de Les morts qui marchent univers, à la fois nouveau et ancien.

Alpha est connu comme le chef des chuchoteurs, un groupe sauvage qui a fait tout ce qu’il fallait pour rester en vie, même si cela signifiait écorcher les marcheurs et porter leur visage pour se fondre dans les hordes trouvées dans la zone infestée de zombies. Au cours du troisième épisode de la série, intitulé Dee, le public a pu découvrir les origines d’Alpha. Avant d’être membre des chuchoteurs, elle était une femme nommée Dee, qui se concentrait sur la protection de son enfant Lydia, un personnage important au sein de Les morts qui marchent.

Bien qu’il ne soit pas clair si nous verrons un jour son personnage réapparaître dans TWD univers, les fans ont au moins un dernier regard sur Alpha grâce à AMC. Le compte Instagram officiel de Les morts qui marchent a partagé une photo des coulisses de Morton dans son équipement Alpha, avec le bonnet chauve et tout. Le poste peut être trouvé ci-dessous.

Les possibilités sont infinies avec Contes des morts-vivants, car nous avons déjà vu Terry Crews et Olivia Munn faire leurs débuts dans l’univers. D’autres personnages décédés, tels que Glenn, Abraham ou même Shane, pourraient voir leurs histoires étoffées dans la série d’anthologies au fil des saisons. Mais, pour l’instant, nous devrons attendre et voir comme Contes des morts-vivants diffusé tous les dimanches sur AMC.





Que reste-t-il pour Contes des morts-vivants?

Contes des morts-vivants est sûr d’apporter quelques surprises aux fans à chaque fois qu’un nouvel épisode arrive ; heureusement, AMC a publié quelques détails sur l’intrigue pour exciter le public avant les deux derniers épisodes de la saison 1. Épisode 5, intitulé Davon, mettra en vedette Jessie T. Usher dans le rôle principal aux côtés d’Embeth Davidtz, Loan Chabanol et Gage Munroe. AMC décrit l’épisode comme un thriller de mémoire fracturé noir, qui suit un jeune étranger qui se réveille soudainement dans une ville étrangère dangereuse. Malheureusement, il n’a aucun souvenir de la façon dont il s’est retrouvé là-bas et doit reconstituer des fragments de son esprit brisé pour découvrir pourquoi les habitants de la ville l’accusent de meurtre.

La finale de la saison 1, intitulée La Doña, met en vedette Danny Ramirez, Daniella Pineda et Julie Carmen. L’épisode dépeindra l’histoire obsédante d’un couple traumatisé par l’apocalypse qui peut ou non être tourmenté par une maison hantée. Finalement, des souvenirs effrayants associés à des phénomènes inexplicables dans la maison pèsent sur la psyché du couple et leur relation.

Contes des morts-vivants a tout le matériel nécessaire pour faire un côté engageant et réfléchi à l’histoire globale de Les morts qui marchent. Si AMC utilise des personnages bien-aimés et une narration percutante, la nouvelle série d’anthologies pourrait être le prochain succès de l’univers partagé des morts-vivants.