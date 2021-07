La transformation corporelle d’Eddie Hall après avoir fait 100 redressements assis pendant 30 jours est vraiment incroyable

Avant son prochain combat avec Hafþór ‘Thor’ Björnsson, Eddie Hall a fait de son mieux pour se mettre en forme – et une partie de cela était son défi de faire 100 redressements assis chaque jour pendant 30 jours. Voyez sa transformation phénoménale dans la vidéo ci-dessous :

En septembre, les deux hommes forts s’affronteront dans un combat qui a été présenté comme «le match de boxe le plus lourd de l’histoire», qui se déroulera à Paradise, Nevada.

Le combat était prévu depuis un certain temps avant que la date ne soit officiellement confirmée en novembre 2020, et en mai de l’année dernière, Eddie a montré son incroyable transformation après s’être mis au défi de faire 100 redressements assis chaque jour pendant 30 jours.

La paire n’est pas étrangère à la rivalité, Eddie battant de justesse Björnsson lorsqu’ils ont participé à la compétition 2017 de l’homme le plus fort du monde.

Être aussi grand que possible a ses avantages lors de compétitions d’hommes forts, mais pour un match de boxe, être capable de tenir la distance est important pour Eddie – d’où le cadre réduit.

« Maintenant, je vais commencer à perdre du poids et à me mettre en forme », a déclaré Hall au début du clip.

« Je vais donc essayer de faire 100 redressements assis par jour, un peu de boxe, puis je vais faire une balade à vélo et commencer à perdre du poids.

« Je pèse actuellement 386 livres, soit 175 kg. Des termes anglais? Environ 27 pierres et trois quarts, donc un peu moins de 28 pierres. »

Cinq jours après le début du défi, Hall a admis qu’il trouvait cela « vraiment, vraiment difficile », en disant à la caméra: « Je me retrouve à environ 40-45 répétitions, puis je le ralentis vraiment. »

Mais il a également déclaré qu’il avait déjà remarqué le changement dans son corps, grâce également à la baisse de son apport calorique et à « beaucoup plus de cardio ».

Au fil des jours, il semble que les choses soient également devenues beaucoup plus faciles pour Hall, qui a fini par changer de bord – en faisant autant de redressements assis qu’il le pouvait en une seule fois, avant de terminer le reste dans un deuxième lot pour le porter à 100 .

Et d’après l’apparence de son pack de six visible, ses efforts ont porté leurs fruits.

« Je pense donc avoir perdu environ huit kilos, donc environ une pierre et quart en termes anglais.

« Je me sens bien pour ça. Je me sens absolument fantastique. Tout l’excès de graisse est parti, mes abdos sont sortis massivement, donc je suis vraiment, vraiment content des résultats. »

« Je ne pense pas que je vais monter sur le ring à plus de 160 kilos. Ce serait un peu idiot de toute façon, je pense que Thor et moi devons tous les deux perdre du poids, donc nous sommes tous les deux aptes à en faire trois -minutes, montez sur le ring et donnez au sport de boxe le respect qu’il mérite. »