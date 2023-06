La tragédie du sous-marin Titanic touche à sa fin : les garde-côtes américains ont localisé le submersible

Cela a commencé comme une aventure pour explorer le Titanic et s’est transformé en tragédie avec une mission de sauvetage hautement déployée et collaborative à l’échelle internationale contre le temps. Titan, comme on l’appelait Sous-marin OceanGate Expeditionsa perdu le contact dimanche une heure et 45 minutes après avoir plongé dans les profondeurs de l’océan Atlantique pour visiter le célèbre paquebot coulé en 1912.

Maintenant, les garde-côtes américains ont confirmé lors d’une conférence de presse que les restes retrouvés appartenaient auparavant au sous-marin disparu. Ils ont été identifiés dans le relief océanique à environ 500 mètres de la proue du Titanic par un véhicule robotisé télécommandé du navire canadien Horizon Arctic, l’un des nombreux qui participent à l’opération.

Le cadre et le dos de couverture, parmi les vestiges retrouvés

Les autorités ont indiqué que les objets trouvés correspondent à l’extérieur de Titan, le véhicule OceanGate. Concrètement, ce serait du châssis, du capot arrière et de la chambre de pression du submersiblequi soutient la possibilité évoquée par plusieurs experts d' »implosion », qui doit être confirmée officiellement après une enquête exhaustive par différents organismes.

OceanGate, pour sa part, a publié un communiqué dans lequel il mentionne qu’il estime que la disparition du sous-marin est devenue une tragédie qui a coûté la vie aux cinq personnes à bord. « Nous pensons que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus », a déclaré la société.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinctif et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. Nos pensées vont à ces cinq âmes et à chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous sommes désolés pour la perte de vie et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

Développement.