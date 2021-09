« La tragédie de Macbeth »: premier aperçu de la nouvelle de Joel Coen

Après avoir confirmé sa sortie en salles en décembre prochain, Apple TV+ a enfin dévoilé un premier aperçu de « The Tragedy of Macbeth ». sa nouvelle collaboration avec le studio A24 dans laquelle il adapte l’une des œuvres les plus populaires du légendaire dramaturge britannique William Shakespeare.

Denzel Washington et Frances McDormand dirigent un casting qui comprend également la présence de Harry Melling, Brendan Gleeson, Bertie Carvel, Alex Hassell et Corey Hawkins, racontant l’histoire d’un général qui reçoit une prophétie de trois sorcières qui annoncent son arrivée sur le trône de Ecosse, éveillant la cupidité et le désir de pouvoir chez sa femme.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Phantom Menace » a fait pleurer l’éditeur original de Star Wars

« La tragédie de Macbeth » est le premier film que Joel Coen a écrit et réalisé sans la participation directe de son frère Ethan, qui fait actuellement une pause dans sa carrière cinématographique pour se consacrer au théâtre. Washington rejoindra officiellement le casting du film avec McDormand en février 2020 alors que la production commence à Los Angeles.

Le film a dû reprendre ses activités jusqu’en juillet 2020 en raison de complications causées par la pandémie de COVID-19. En mai dernier, A24 a annoncé sa nouvelle alliance avec la plateforme Apple TV+ pour assurer sa distribution début 2022 après la sortie limitée du film en salles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’ex-mari de Whitney Houston s’oppose au remake de « The Bodyguard »

En tant que Shakespeare, l’un des écrivains classiques les plus populaires de langue anglaise, Macbeth est apparu sur grand écran à plusieurs reprises. La plus récente a eu lieu en 2015 sous la direction de Justin Kurzel, avec des performances vedettes de Michael Fassbender et Marion Cotillard.

Ce n’est pas non plus le premier drame d’époque qu’A24 joue dans son catalogue. Cette année est sorti « The Green Knight », un film dans lequel le réalisateur David Lowery fait une libre adaptation de l’histoire appartenant à la mythologie du roi Arthur. Le nouveau film de Joel Coen a une date de sortie prévue dans les salles le 25 décembre, tandis qu’il sortira sur Apple TV + le 14 janvier.