La tragédie de Macbeth obtient un score parfait de 100% sur les tomates pourries

Le réalisateur Joel Coen a manifestement réussi au-delà de toute mesure pour amener Macbeth au grand écran dans La tragédie de Macbeth, avec l’adaptation actuellement à 100% sur Rotten Tomatoes. Les premières critiques présentent l’approche de Coen de l’histoire emblématique de Shakespeare, ainsi que les performances centrales des lauréats des Oscars Denzel Washington et Frances McDormand.

« Il y a une vraie puissance de résonance dans tout ce son et cette fureur – une tragédie dépouillé et renaissant mais la vérité essentielle de celle-ci non diminuée, un demi-millénaire plus tard », déclare Leah Greenblatt de Entertainment Weekly, avec Robert Daniels de The Playlist ajoutant que, « Denzel et McDormand sont intrépides, et « La tragédie de Macbeth » est une secousse captivante de vers et juste une bonne terreur à l’ancienne. »

La tragédie de Macbeth a été écrit et réalisé par le lauréat des Oscars Joel Coen, qui vole en solo sans son frère et collaborateur fréquent Ethan. La tragédie de Macbeth met en vedette l’icône hollywoodienne et lauréate d’un Academy Award qui est Denzel Washington en tant que titulaire Macbeth avec un autre lauréat d’un Oscar et Pays nomade met en vedette Frances McDormand dans le rôle de Lady Macbeth, et suit un seigneur écossais qui souhaite devenir roi d’Écosse après avoir été convaincu que c’était son destin par trois sorcières.

Donnant au film une note parfaite de 5/5, Dave Calhoun de Time Out a déclaré : « C’est lié à la scène de toutes les bonnes manières, rappelant un cinéma beaucoup plus ancien, lorsque les cinéastes sortaient à peine de l’extérieur et utilisaient la magie avec l’ombre et la lumière sur les scènes sonores. C’est court, pointu et sauvage. »

David Rooney de Hollywood Reporter appelle quant à lui La tragédie de Macbeth une interprétation courageuse de la célèbre pièce de théâtre en disant : « Furieuse et rapide, émotive et élémentaire, la version dépouillée de Joel Coen de la pièce écossaise assure instantanément sa place parmi les adaptations modernes les plus audacieuses de Shakespeare à l’écran. »

Peter Bradshaw de The Guardian retrouvé La tragédie de Macbeth être une expérience cinématographique viscérale en disant : « C’est un monde en noir et blanc de violence et de douleur qui brûle la rétine » ; tandis qu’Owen Gleiberman de Variety a trouvé que le film était une montre séduisante qui pénètre sous la peau. « Un « Macbeth » qui ne manquera pas de séduire le public – un qui, malgré toute sa noirceur, est léger, léger et enivrant », a déclaré Gleiberman.

Il y avait plus de notes de 5/5 avec l’aimable autorisation de Robbie Collin du Daily Telegraph, qui a déclaré que « Cela résonne avec l’ancien pouvoir d’un rituel ». Ces sentiments ont été repris par Robert Abele de TheWrap, qui a décrit La tragédie de Macbeth comme « Une plongée cinématographique à la texture tonifiante dans des eaux sombres classiques. »

Aux côtés de Denzel Washington et Frances McDormand en tête, La tragédie de Macbeth étoiles À Bruges‘ Brendan Gleeson dans le rôle du roi Duncan, Tout droit sorti de Compton la star Corey Hawkins dans le rôle de Macduff, La légende de Buster Scruggs alun Harry Melling comme Malcolm, et Le Gambit de la Reine star Moses Ingram dans le rôle de Lady Macduff. Donc, si le réalisateur et les acteurs ne vous avaient pas déjà convaincu, La tragédie de Macbeth semble que cela vaudra votre temps.

Après sa première mondiale au Festival du film de New York 2021 le 24 septembre 2021, La tragédie de Macbeth devrait sortir en salles par A24 le 25 décembre, suivi d’un lancement mondial sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.