La tragédie de Macbeth de Joel Coen va à Apple TV +

Samsung TV SAMSUNG THE SERO QE43LS05T 2020

Résumé : Qui a dit que la télévision ne se regardait que dans un seul sens ? Avec The Sero, regardez tous vos contenus en format paysage ou en format portrait. Une innovation ultra-connectée qui va changer votre façon de consommer vos contenus The Sero : une TV qui a du sens Pourquoi quitter son téléphone quand on peut le diffuser sur sa télévision ? The Sero pivote pour s'adapter à toutes vos envies. Format paysage pour regarder la TV ou vos films, format portrait pour tous vos contenus mobiles et applications, c'est vous qui donnez du sens à votre téléviseur. Le meilleur ami de votre smartphone Une connexion instantanée entre votre téléphone et votre téléviseur. Avec Tap View, une seule pression sur le côté du The Sero suffit pour connecter votre smartphone. Avec SmartThings et AirPlay 2, partagez et regardez tous vos contenus depuis votre smartphone ou votre iPhone. Une qualité d'image époustouflante Grâce à sa technologie QLED, The Sero offre une qualité d'image inimitable et restitue des couleurs parfaites. Diffusez et visionnez tous vos contenus préférés sur votre Smart TV pour profiter d'expériences cinématographiques uniques. Un design rupturiste Élégant et minimaliste, The Sero vous fait gagner de l'