La tradition Spiderman a déjà été accomplie par Tom Holland

À chaque redémarrage de film, les comparaisons entre les acteurs qui ont joué les mêmes personnages sont très difficiles à dissuader. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Tom Holland depuis qu’il est venu dans la franchise Marvel pour incarner le célèbre Peter Parker, plus connu sous le nom de Spiderman et qui faisait aussi partie de la vie d’Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Les premières apparitions de Spiderman furent par Garfield et Maguire puis, en 2017, laissent place pour la première fois à Tom Holland dans une nouvelle version du plus jeune super-héros du monde Marvel. Et, malgré le fait qu’ils ont souvent parlé des différences que chacun des interprètes avait en donnant vie au même personnage, il y a quelque chose que les trois ont en commun.

Cette similitude qui unit les acteurs au-delà d’avoir habillé le costume rouge du super arachnide est ce qu’on appelle la tradition Superman et repose simplement sur la recherche de l’amour sur le plateau.. C’est que, hier après-midi, on savait que Holland et Zendaya, sa co-star, ont commencé une relation après des années à juger être juste amis et qu’ils n’avaient aucune autre intention.

Tom Holland et Zendaya s’embrassant. Photo : (Page 6)



Bien que ce ne soient pas les acteurs qui ont confirmé cet amour, ils ont fait quelques photos d’eux en train de s’embrasser lors d’un voyage en voiture. Cependant, Tom n’était pas le seul Peter Parker à vivre cela: son amour pour MJ a traversé l’écran plus d’une fois alors qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire sortaient également avec leurs co-stars.

Dans le cas de Tobey, c’est en 2001 qu’il est devenu connu que sa relation avec sa Mary Jane allait au-delà du plateau d’enregistrement. Cela fait un an que l’acteur et Kristen Dunst ont vécu une romance dont on a beaucoup parlé puisque, ainsi qu’avec Holland et Zendaya, il s’imaginait aussi que c’était pour promouvoir le film. En effet, Sam Raimi, réalisateur du film, a évoqué plus d’une fois l’inquiétude suscitée par sa rupture puisque c’était avant le tournage de la deuxième partie.

Tobey Maguire et Kristen Dunst. Photo : (Getty)



En revanche, Andrew a retrouvé l’amour dans les bras d’Emma Stone. L’actrice, qui jouait Gwen Stacey dans The Amazing Spiderman et The Amazing Spiderman 2 : Le pouvoir de l’électro, était en couple avec le protagoniste de 2011 à 2015, années au cours desquelles ils sont devenus l’un des couples préférés non seulement de Marvel mais aussi d’Hollywood en général.

Andrew Garfield et Emma Stone. Photo : (Getty)



Cependant, maintenant, la relation de Garfield et Stone a été oubliée car, pendant des années, les fans de Marvel et Spiderman eux-mêmes attendaient avec impatience que Tom Holland et Zendaya se sont unis dans un lien d’amour. Et, bien qu’il ait été dit qu’il s’agit d’une promotion pour son dernier film, Spiderman : pas de chemin à la maison, La vérité est que, étant le troisième et dernier de la trilogie, il n’a plus besoin de beaucoup plus de publicité.