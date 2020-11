La tracklist « The Balancing Act » de Statik Selektah est folle

Statik Selektah a gagné le respect du rap game, ayant travaillé sans pénurie de paroliers de haut niveau tout au long de sa longue carrière. Maintenant, le producteur est dans les dernières étapes de la préparation de son tout nouvel album L’acte d’équilibrage, qui devrait arriver dans la gloire des seize titres à minuit, le 27 novembre.

Les fans attentifs ont déjà pris connaissance de la programmation il y a quelques jours, révélant la liste empilée de contributeurs, notamment Killer Mike, 2 Chainz, Joey Bada €€, Jack Harlow, Conway The Machine, Benny The Butcher, Method Man, Jadakiss, Styles P, Havoc, Black Thought, Sean Price, Bun B, Termanology, Dave East, Smoke DZA, Paul Wall, Gary Clark JR, CJ Fly et Blu. Maintenant que la tracklist de l’album est disponible sur Apple Music, nous avons une meilleure idée de la tracklist dans son ensemble.

Consultez la liste complète des pistes ci-dessous et gardez un œil sur L’acte d’équilibre prochain single pour atterrir en entier sur le coup de minuit. Selon vous, laquelle de ces pistes émergera en tant que morceau phare? Du lot, nous avons déjà vu la sortie de « Keep It Moving » de Nas, Joey Bada €€ et Gary Clark Jr. – vous pouvez vérifier celui-ci ici, si vous cherchez à donner le ton pour le grand communiqué.

01. « The Healing » (feat. Black Thought)

02. « Keep It Moving » (feat. Nas, Joey Bada €€, Gary Clark Jr.)

03. « Play Around » (feat. Allan Kingdom, Killer Mike, 2 Chainz, Conway the Machine)

04. « Hard Living » (feat. Dave East, Method Man)

05. « Time » (avec Jack Harlow)

06. «Watch Me» (avec Joey Bada €€)

07. « America Is Canceled » (feat. Termanology, Styles P, Jadakiss)

08. « No Substitute » (avec Brady Watt, Paul Wall, Benny the Butcher)

09. « Off My Mind » (feat. Haile Supreme, Fly Anakin, Rome Streetz)

10. « Welcome To The Game » (feat. Kota the Friend, Marlon Craft)

11. « Soul Custody » (feat. Blu, Evidence)

12. « No More » (feat. Rim da Villin, Smoke DZA, Lil Fame)

13. « Ralph Laurens » (feat. Sean Price, Thirstin Howl III)

14. « Balance Beam » (feat. JFK, CJ Fly, Nick Grant)

15. « Way Up » (feat. Haile Supreme, Havoc, Bun B)

16. « Immortal (feat. Harley Harl, Bobby Sessions)