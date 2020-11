La tracklist de Russ « Chomp » est remplie de paroliers

Peu importe ce que vous pensez de Russ, on ne peut nier qu’il est au milieu d’une séquence de victoires. D’une part, son revenu hebdomadaire récemment dévoilé semble indiquer une maîtrise extrêmement solide de la navigation dans l’industrie de la musique, garantissant qu’il aura toujours une longueur d’avance sur sa concurrence détenue par les labels. Comme il l’a récemment dit très clairement sur sa barre de « Congrats Freestyle », il n’a aucune intention de partager la tarte avec un magnat du record, en particulier ceux qui ont des intentions néfastes.

Michael Tullberg / Getty Images

Maintenant, à la suite de son morceau le plus lyriquement formidable en une minute, Russ a officiellement dévoilé la tracklist de son prochain Chomp EP, un effort de cinq chansons empilé avec quelques gros frappeurs sur les fronts micro et production. Et ce n’est pas une exagération, avec des apparitions de KXNG Crooked, Ab-SoulBusta Rhymes, DJ Premier, The Alchemist, Benny The Butcher, Black Thought et 9th Wonder. Sur le papier, cela suffit pour attirer n’importe quel fan de hip-hop lyrique, même ceux qui n’ont pas choisi de plonger plus profondément dans le catalogue Russ plus profond.

Il est clair qu’il y a beaucoup de respect mutuel partout. Benny The Butcher a récemment déclaré que Russ faisait partie des rares animateurs qui l’inspiraient. En août dernier, Russ a rendu hommage à Ab-Soul, qu’il a déclaré être l’un des «meilleurs rappeurs du monde». Il faut se demander si leur collaboration à venir est le résultat des éloges, ou si « Who Wants What » avait déjà été enregistré et Russ réagissait simplement à un vers monstrueux de Soulo. De toute façon, attendez-vous Chomp être un travail passionnant quand il arrivera et restez à l’écoute pour plus d’informations sur la date de sortie.

Consultez la liste complète des pistes et les illustrations de l’album ci-dessous.

1. Syndrome de Stockholm ft. KXNG Crooked

Prod. Par Russ



2. Qui veut quoi ft. Russ

Prod. Par Russ

3. Inside Job avec DJ Premier

Prod. Par DJ Premier

4. Line Em Up avec Busta Rhymes

Prod. Par l’alchimiste

5. Momentum avec Benny The Butcher et Black Thought

Prod. Par 9th Wonder