La Toyota Yaris Cross démarre sa commercialisation au Japon, et avec la version Gazoo Racing!

En même temps qu’il démarre sa commercialisation sur le marché japonais – l’arrivée en Europe ne devrait avoir lieu que dans un an environ – le nouveau crossover de Toyota, le Yaris Cross, introduit également une autre réinterprétation, conçue par la division concurrence Gazoo Courses. Qui, en utilisant une série d’accessoires, gagne un look nettement plus percutant!

Annoncé, également au Japon, comme pour l’Europe, avec une nouvelle variante du système hybride déjà connu de Toyota, basé sur un moteur à essence trois cylindres de 1,5 litre, soutenu par un moteur électrique et des batteries lithium-ion, de la qui se traduit par deux niveaux de puissance – 91 et 120 ch -, la Toyota Yaris Cross “imaginée” par celle préparée par Gazoo Racing s’annonce avec une série de détails plus exclusifs, proposés sous forme d’accessoires.

La Toyota Yaris Cross par Gazoo Racing

Parmi ceux-ci figurent, par exemple, de nouvelles roues noires de 18 pouces avec des optiques noires, ainsi qu’un nouveau système d’échappement à deux embouts. Sans parler des tampons anti-éclaboussures personnalisés derrière les roues, des vitres arrière assombries et des éléments distinctifs sur les pare-chocs et les portes arrière, pour une reconnaissance plus facile.

De plus, parmi les accessoires fournis par Gazoo Racing, il y a aussi un revêtement en caoutchouc pour la zone de chargement, et même un cadre pour la plaque d’immatriculation en fibre de carbone.

Au contraire, commun et standard sur toutes les versions de cette Yaris Cross, c’est le généreux écran tactile placé sur le dessus de la console centrale, très similaire au C-HR, en plus de l’affichage audio, du module de communication de données et du système de connectivité Apple. CarPlay et Android Auto.

Même les volets n’ont pas échappé à la personnalisation conçue par Gazoo Racing

Dans le domaine de la sécurité, la présence du pack technologique de sécurité Toyota Safety Sense, qui comprend, parmi de nombreuses autres solutions, un système anti-collision, un assistant d’aide à la gestion des urgences et un assistant de signalisation routière.

Contrairement aux versions européennes, qui, bien que sans changement esthétique par rapport au modèle japonais, devraient être produites en France, la Toyota Yaris Cross commercialisée sur le marché japonais, sera produite, précisément, au Japon.

La Toyota Yaris Cross en version intermédiaire

Côté prix, le modèle est désormais disponible chez les concessionnaires, avec des prix commençant à 1 798 000 yens, soit un peu plus de 14 000 euros, au taux de change actuel.

La version la plus puissante et la plus équipée, l’Hybrid Z, est disponible à partir d’un peu plus de 22 mille euros.

Toyota Yaris Cross Hybrid Z: la meilleure version au Japon

