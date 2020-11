La Toyota Mirai 2020 est l’un des paris les plus sérieux pour la voiture à hydrogène: elle abaisse son prix et étend l’autonomie jusqu’à 650 km

Toyota est l’un des rares constructeurs à parier sérieusement sur la voiture à hydrogène. Lorsque la Mirai a été introduite en 2015, c’était la voiture zéro émission avec la plus longue autonomie. Une technologie avec des avantages différents, mais ses propres inconvénients. Maintenant vient le nouvelle Toyota Mirai 2020, une deuxième génération de la voiture à hydrogène fabriqué sous une nouvelle plate-forme et avec une portée étendue jusqu’à 650 kilomètres.

Les ventes de voitures à hydrogène de Toyota ont été très limitées, environ 11 000 unités. Il n’est pas étonnant de connaître son prix de départ, qui atteint 80 000 euros. Maintenant, le constructeur japonais présente ce nouveau Mirai qui arrivera avec un prix de départ 20% inférieur. Telles sont ses caractéristiques.

180 ch et 30% d’espace supplémentaire pour l’hydrogène

La Mirai 2020 est une voiture à hydrogène, un peu plus longue que le premier modèle et avec une apparence qui rappelle la Lexus LS. Nous avons une esthétique plus luxueuse et avec plus d’espace. Le carré mesure maintenant environ 10 centimètres plus long et plus bas, atteignant 1,47 mètre de hauteur, 2,92 mètres de largeur et 4,975 mètres de longueur.

Toyota propose une voiture de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), dotée de la technologie des piles à combustible et dans laquelle elle s’engage à nouvelle plateforme GA-L, qui redessine complètement les composants et la position de la batterie pour réduire le poids total du véhicule.

Cette nouvelle plate-forme est également chargée pour Toyota de allouez jusqu’à 30% d’espace supplémentaire pour ajouter de l’hydrogène, ce qui permet d’augmenter l’autonomie du véhicule dans la même proportion et d’atteindre les 650 kilomètres nommés.

Le Mirai 2020 est un véhicule qui peut désormais accueillir jusqu’à 5 passagers, a la traction arrière et des roues plus grandes, 19 et 20 pouces, sont utilisées. À presque tous les égards, il s’agit d’une deuxième génération qui améliore considérablement ce que nous avons vu initialement dans le premier Mirai.

Cette deuxième génération de Mirai passe de 154 ch à 180 ch, avec un couple de 300 Nm, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 175 km / h.

Le Mirai 2020 est livré en standard avec un Écran tactile de 12,3 pouces et système à 14 haut-parleurs signés JBL qui comprend un subwoofer et un amplificateur.

La nouvelle voiture à hydrogène de Toyota est compatible avec Android Auto, Apple CarPlay et Amazon Alexa et dispose de jauges numériques sur un panneau LCD de 8 pouces. Toyota propose une version avancée avec des extras comme la climatisation à deux zones, les sièges avant chauffants et les rétroviseurs rabattables électriquement. La Mirai 2020 comprend également une aide au stationnement intelligente et un double toit ouvrant panoramique avec volet coulissant électrique.

Avec la nouvelle plate-forme, le Mirai peut stocker de l’hydrogène dans ses deux petits réservoirs de gaz, positionnés en forme de «T». Alors que la première génération permettait d’ajouter 4,6 kilogrammes, le Mirai 2020 va jusqu’à 5,6 kg.

La pile à combustible utilise un polymère solide, mais dans le nouveau Mirai, il y a moins de cellules (330 au lieu de 370) et une densité de puissance spécifique de 5,4 kW / l est atteinte.

Avec les améliorations de deuxième génération et un prix de vente inférieur de 20%, Toyota vise à multiplier par 10 les ventes mondiales de la Mirai. Le constructeur japonais précise également qu’il s’attend à ce que l’infrastructure hydrogène augmente considérablement dans les années à venir et qu’il reçoive des incitations pour ce type de véhicule.

Plus d’informations | Toyota