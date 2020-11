La Toyota GR Yaris au Nürburgring met le temps de Brigde à Gantry

Elle possède un cahier des charges digne de l’homologation spéciale d’antan et une performance, soit par les chiffres, soit par sa dynamique, qui en font (et on ne se lasse pas de le répéter) la voiture la plus excitante de l’année. Maintenant le Toyota GR Yaris relève un nouveau défi face au plus célèbre circuit allemand de tous, le Nürburgring.

Ce n’est pas une visite officielle de Toyota Gazoo Racing pour poursuivre également un record autour de «l’enfer vert». Et ce n’est même pas un tour complet, car le temps mesuré est connu sous le nom de Bridge-to-Gantry, ce qui représente une distance de 19,1 km, au lieu des 20,6 km «traditionnels» qui ont servi à la plupart des records , soit les 20 832 km complets d’un tour complet.

La distance la plus courte résulte du fait que les jours d’ouverture au public (Journées touristiques), la ligne Döttinger Höhe leur est fermée. Cela sert de point d’accès (à la fin) et de sortie (au début) au circuit, il est donc impossible de faire un tour chronométré complet. Cependant, une telle limitation n’a pas été un obstacle à l’obtention des temps, celle-ci étant mesurée entre le pont qui passe à Antoniusbuche et le portique en ligne droite à Döttinger Höhe.

Et c’est précisément ce que l’on peut voir dans la vidéo publiée sur la chaîne YouTube Captain Gaskrank, où une GR Yaris totalement Stock (standard) est équipé de l’équipement de télémétrie nécessaire pour savoir combien de temps il faut pour parcourir ces 19,1 km.

La Toyota GR Yaris, ici équipée du Pack Track en option – pneus Michelin Pilot Sport 4S, roues forgées 18 ″, suspension à réglage spécifique et deux différentiels autobloquants Torsen – a réussi un chrono très compétitif de 7min56s. Une époque où il y a place à l’amélioration, comme vous pouvez le constater, les conditions sont loin d’être idéales: la température extérieure n’était que de 6 ºC et le sol semble humide par endroits.

De plus, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, il croise d’autres véhicules en cours de route – dont une paire de Nissan GT-R ailées – ce qui finit par «voler» une fraction de temps précieuse.