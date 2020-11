La Toyota GR Yaris affronte la Honda Civic Type R dans une course de dragsters sous la pluie

O Toyota GR Yaris il n’arrive au France qu’au début de 2021 et le temps d’attente pour mettre la main sur cette créature démoniaque ne semble pas passer plus vite lorsque nous commençons à regarder des vidéos comme celle-ci. Dans la meilleure tradition d’homologation spéciale, GR Yaris est un baume au milieu de tant de SUV et de toutes les discussions autour des émissions et de l’électrification.

Cela n’a peut-être pas beaucoup de sens de le comparer avec le Honda Civic Type R, le toujours roi de trappe chaude «Tout en avant», mais cela donne lieu à une course… intéressante, comme l’été. La Civic Type R est non seulement toujours la plus puissante du «tout en avant» mais aussi l’une des plus efficaces, mais aussi la plus efficace pour transmettre toute la force de son 2,0 litres tétra-cylindrique uniquement aux roues avant, grâce en partie à son différentiel autobloquant.

Il a pratiquement plus de 60 ch que son rival d’occasion, pratiquement plus de 400 cm3 et un cylindre de plus que GR Yaris. Cela répond avec deux axes de conduite, tous deux avec des différentiels autobloquants, une caractéristique qui peut être fondamentale course de dragsters en particulier, car comme vous pouvez le voir, il pleut «chiens et chats», le sol étant toujours très humide.

Il reste encore 100 kg pour séparer les deux – ce sera probablement moins, puisque la valeur de la Civic Type R correspond à celle du modèle 2017, et avec les révisions opérées en 2020, elle est devenue un peu plus légère – avec un avantage pour les plus petits d’entre eux . Enfin, les deux sont équipés de boîtes de vitesses manuelles à six rapports.

La GR Yaris, avec ses deux essieux moteurs, parvient-elle à surprendre la dominante Civic Type R en raison de mauvaises conditions météorologiques?