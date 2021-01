La Toyota GR Corolla est prévue pour 2023 avec 261 chevaux

Toyota développera un nouveau membre de la famille des sports GR, basé sur la Corolla, qui pourrait arriver en 2023, équipé du moteur 1,6 litre de 261 ch trois litres déjà connu de la GR Yaris.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé et que le lancement soit peu probable avant 2023, Toyota aurait enregistré la désignation GR Corolla l’année dernière. Selon nos confrères d’Autocar, ce modèle sera éventuellement mis à disposition aux côtés de l’homologation spéciale de rallye GR Yaris, dévoilée l’année dernière, et de la GR Supra avec un moteur à essence six cylindres en ligne.

Cela signifie que Toyota deviendra la deuxième marque japonaise à abandonner l’électrification dans un nouveau modèle sportif, à l’instar de Honda qui a maintenu le moteur turbocompressé haute performance de la prochaine Civic Type R.

Toyota Corolla GR Sport

Une Corolla sportive permettra à Toyota de récupérer l’investissement substantiel dans le châssis et le moteur utilisés dans la GR Yaris, qui utilise certains éléments de la plate-forme Corolla.

Tout indique que le moteur trois cylindres de 1,6 litre reviendra avec ses 261 chevaux et son système de traction intégrale avec répartition du couple arrière. Les différentiels autobloquants sur les deux essieux peuvent être optionnels.

LIRE TROP

Nouvelle Toyota GR Yaris disponible au Portugal à partir de 45 mille euros

Reste à savoir si Toyota positionnera le prix du GR Toyota en ligne avec d’autres modèles à hayon à traction intégrale comme la Golf R, étant donné que la version plus équipée de la GR Yaris – Extreme Rally – est déjà proposée au Portugal pour 48990 euros.

Quel positionnement?

La marque japonaise a également misé sur un positionnement pour concurrencer les modèles avec la Ford Focus ST, conduisant à abandonner la traction de l’essieu arrière et à peaufiner le châssis et la suspension multibras sophistiquée de l’actuelle Corolla. Cela peut le rendre moins rapide, mais aussi moins complexe, augmentant ainsi la rentabilité et la disponibilité pour les clients.

Alors que certains autres constructeurs envisagent d’utiliser des moteurs à combustion haute performance pour éviter des amendes pour excès de CO2, la forte combinaison de ventes de véhicules hybrides a permis à Toyota de réduire ses émissions moyennes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂