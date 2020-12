La Toyota e-Palette évolue pour entrer en service aux Jeux olympiques de Tokyo

Introduit pour la première fois en 2018, Toyota vient d’annoncer un nouveau système de gestion lié à sa dernière solution de mobilité autonome, en tant que service de transport: la e-Palette. Véhicule électrique dont la première application a eu lieu au salon de l’automobile de Tokyo 2019 et qui sera à nouveau mis à l’épreuve lors des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, qui auront lieu en juillet 2021, dans la capitale japonaise.

De plus, selon le constructeur automobile japonais, l’e-Palette sera également disponible en tant que solution de mobilité autonome zéro émission dans la soi-disant Woven City, la ville du futur, entièrement connectée, que Toyota prévoit de construire. .

Parallèlement à cette application, ce nouveau moyen de transport 100% électrique devrait également connaître une application commerciale, dans plusieurs domaines et régions, dans les premières années des années 20, promet le constructeur.

La Toyota e-Palette sera à nouveau mise à l’épreuve aux JO de Tokyo

Conçue pour ce que Toyota désigne comme des «applications de mobilité Autono-MaaS», l’e-Palette servira à réaliser des services de mobilité «juste à temps» et qui «iront là où c’est nécessaire, quand c’est nécessaire et au moment voulu» dit Toyota.

Toyota e-Palette: plus qu’un véhicule, une alliance

Parallèlement au véhicule, le plus grand constructeur automobile mondial a développé un système de gestion des opérations pour ces véhicules, basé sur la philosophie du système de production Toyota (TPS).

Ce système de gestion des opérations sera fourni en tant que nouvelles fonctions sur la plate-forme de services de mobilité Toyota (MSPF – Mobility Service Platform) et comprendra le système de gestion de la mobilité autonome (AMMS), pour la connectivité entre les véhicules et les téléphones des gens. Ceci, via une plate-forme, appelée e-TAP -Task Assignment Platform.

La Toyota e-Palette est une solution de mobilité zéro émission, qui sera au service des athlètes et du public lors des prochains Jeux Olympiques

Grâce à cette nouvelle solution, le système réduira le temps d’attente du client, tout en garantissant moins de congestion, tout cela, pour garantir que les services offrent sécurité, tranquillité et confort.

