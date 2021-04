La toute nouvelle «  licorne  » est le trou noir connu le plus proche de la Terre

Les astronomes ont apparemment trouvé le plus proche connu trou noir sur Terre, un objet étrangement minuscule surnommé « La Licorne » qui se cache à seulement 1 500 années-lumière de nous.

Le surnom a un double sens. Non seulement le candidat du trou noir réside dans la constellation Monoceros (« la licorne »), sa masse incroyablement faible – environ trois fois celle de le soleil – en fait presque unique en son genre.

«Parce que le système est si unique et si étrange, vous savez, il justifiait définitivement le surnom de« La licorne »», chef de l’équipe de découverte Tharindu Jayasinghe, titulaire d’un doctorat en astronomie. étudiant à l’Université d’État de l’Ohio, a déclaré dans un nouveau vidéo l’école a fait pour expliquer la découverte.

En rapport: Les trous noirs les plus étranges de l’univers

« La Licorne » a un compagnon – un ballonné étoile géante rouge qui approche de la fin de sa vie. (Notre soleil se gonflera comme une géante rouge dans environ cinq milliards d’années.) Ce compagnon a été observé par une variété d’instruments au fil des ans, y compris le All Sky Automated Survey et le Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA.

Jayasinghe et ses collègues ont analysé ce grand ensemble de données et ont remarqué quelque chose d’intéressant: la lumière de la géante rouge change d’intensité périodiquement, suggérant qu’un autre objet tire sur l’étoile et change de forme.

L’équipe a déterminé que l’objet faisant le tiraillement est probablement un trou noir – l’un abritant seulement trois masses solaires, sur la base des détails de la vitesse de l’étoile et de la distorsion de la lumière. (Pour la perspective: le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie de la Voie lactée contient environ 4,3 millions de masses solaires.)

« Tout comme la gravité de la lune déforme les océans de la Terre, faisant gonfler les mers vers et loin de la lune, produisant des marées hautes, le trou noir déforme l’étoile en une forme semblable à un ballon de football avec un axe plus long que l’autre », le co-auteur de l’étude Todd Thompson, directeur du département d’astronomie de l’État de l’Ohio, dit dans un communiqué . « L’explication la plus simple est que c’est un trou noir – et dans ce cas, l’explication la plus simple est la plus probable. »

Cette explication, si probable soit-elle, n’est pas gravée dans le marbre; « The Unicorn » reste un candidat du trou noir pour le moment.

Très peu de ces trous noirs ultra-légers sont connus, car ils sont incroyablement difficiles à trouver. Les trous noirs engloutissent tout, y compris la lumière, de sorte que les astronomes les ont traditionnellement détectés en remarquant l’impact qu’ils ont sur leur environnement (bien que nous ayons récemment obtenu notre première image directe d’un trou noir , grâce au télescope Event Horizon). Et plus le trou noir est petit, plus l’impact est petit.

Mais les efforts pour trouver des trous noirs de masse extrêmement faible ont considérablement augmenté ces dernières années, a déclaré Thompson, de sorte que nous pourrions bientôt en apprendre beaucoup plus sur ces objets mystérieux.

« Je pense que le champ pousse dans ce sens, pour vraiment cartographier le nombre de trous noirs de faible masse, le nombre de masses intermédiaires et le nombre de trous noirs de masse élevée, car chaque fois que vous en trouvez un, cela vous donne un indice sur les étoiles. s’effondrer, qui explosent et qui sont entre les deux », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Jayasinghe et son équipe rapportent la détection de « The Unicorn » dans un article qui a été accepté pour publication dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vous pouvez le lire gratuitement sur le site de pré-impression en ligne arXiv.org .