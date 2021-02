La toute nouvelle Honda HR-V (Vezel) fait ses débuts au Japon et comprend un nouveau système hybride e: HEV

19 févr.2021 14:05:04 IST

Honda a dévoilé la troisième génération de la Honda HR-V (connue sous le nom de Vezel au Japon). Le HR-V se situe sous le CR-V dans la hiérarchie des SUV de la marque et il a longtemps été répandu pour entrer sur le marché indien. Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation à ce sujet, le modèle mondial a considérablement évolué dans son apparence et la technologie qu’il intègre.

Le nouveau HR-V a un look plus anguleux et droit que le modèle qu’il remplace. Cette nouvelle direction de conception avait fait ses débuts avec le concept e: en 2020 et bon nombre des caractéristiques de ce SUV EV ont été conservées ici. Il y a une calandre plate de la couleur de la carrosserie avec de minces phares à DEL et un barrage d’air en nid d’abeille proéminent en dessous. Sur les côtés, le HR-V se démarque par sa silhouette de coupé et sa carrosserie étroite avec une grande surface vitrée. À l’arrière, c’est là que le HR-V semble le plus flamboyant, grâce aux feux arrière à LED à lentille transparente avec leur bande lumineuse à LED de connexion. Le pare-brise arrière incliné se termine par un couvercle de coffre compact et une plaque de protection arrière proéminente.

À l’intérieur, le nouveau HR-V suit les dernières tendances en matière de design intérieur de Honda avec sa disposition à thème horizontal, sa section centrale en gradins et ses évents AC pleine largeur, les commandes de climatisation compactes comme on le voit sur la City et un écran tactile flottant de 8 pouces . La console du levier de vitesses comprend également une bande chromée unique qui se termine dans le plancher du conducteur, tandis qu’un volant et un tableau de bord Honda familiers sont d’autres ajouts.Uniquement, le HR-V dispose également d’un bouton pour contrôler le flux d’air des évents qui obtiennent également un réglage d’air diffus. Les caractéristiques notables sont un système audio à 9 haut-parleurs, un toit ouvrant panoramique, une recharge sans fil, un hayon électrique, un volant chauffant, des alliages bicolores de 18 pouces et des bouches d’aération arrière. Il existe également une gamme complète de fonctionnalités de connectivité et les systèmes avancés d’assistance à la conduite Sensing de Honda.

Le HR-V recevra le nouveau système hybride e: HEV de Honda qui a fait ses débuts dans la nouvelle Jazz à l’échelle mondiale, bien que les chiffres de cette version n’aient pas été révélés. Parallèlement à cela, il y aura un moteur à essence i-VTEC de 1,5 litre qui développe 129 ch et 153 Nm, un dérivé du moteur trouvé dans la City aux spécifications indiennes et associé à la même transmission automatique CVT. Une version AWD sera également proposée sur certains marchés.

Si la Honda HR-V venait en France, elle se heurterait à des Kia Seltos et Hyundai Creta.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂