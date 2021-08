La tournée américaine de Harry Styles exigera des fans qu’ils fournissent une preuve de vaccination ou un test COVID négatif

in







Les fans devront également porter des masques tout au long des concerts de Harry’s Love On Tour dans le cadre des protocoles de santé et de sécurité.

Harry Styles est enfin sur le point de reprendre la route avec son spectacle Love On Tour, mais avant de le faire, il s’assure que toutes les directives COVID-19 nécessaires sont en place avant ses dates de concert aux États-Unis.

Harry’s Love On Tour, qui devait initialement avoir lieu en 2020, débutera à Las Vegas le 4 septembre avec plusieurs protocoles de santé et de sécurité en place pour les fans assistant aux spectacles.

Il a été annoncé dans un communiqué que tous les détenteurs de billets Love on Tour devront présenter une preuve de leurs vaccinations complètes contre le COVID-19 ou, s’ils n’ont pas encore reçu de vaccination, un test COVID-19 négatif effectué 48 heures avant l’entrée au concert. Les spectateurs devront également porter un masque dans la foule.

Harry Styles US Tour : Masques et vaccinations ou tests négatifs seront obligatoires. Photo : Dave J Hogan/Getty Images, Kevin Winter/Getty Images pour la Recording Academy

Dans une déclaration publiée sur le compte HSHQ de Harry, les directives et les protocoles ont été expliqués aux personnes prévoyant d’assister à ses spectacles :

« Nous sommes impatients de voir tout le monde à notre retour sur la route ! Les gens savent que le groupe et l’équipe prendront toutes les précautions possibles pour se protéger afin que nous puissions apporter le spectacle à tous ceux qui veulent y assister et nous vous demandons de faire le même. »

La déclaration a poursuivi: « Pour la santé et la sécurité de tous ceux qui assistent à Love On Tour, tous les détenteurs de billets doivent fournir une preuve de vaccination complète au COVID-19 ou une preuve d’un test COVID-19 négatif dans les 48 heures avant l’entrée, en plus de porter un masque. »

Merci, nous avons hâte de vous voir! – HSHQ »

Les détails, les dates et les directives concernant les autres spectacles de Harry Love On Tour en dehors des États-Unis n’ont pas encore été annoncés. Étant donné que la variante delta continue de se propager à des taux plus rapides à travers le monde, il est probable que des directives similaires seront en place si les émissions finissent par avoir lieu.

