La torsion d’élimination des chocs de Love Trap a envoyé Internet en orbite

Vous n’êtes PAS prêt pour la façon dont ces candidats sont éliminés de cette émission de rencontres.

La toute nouvelle émission de rencontres de Channel 4 Le piège de l’amour est devenu viral grâce à l’inattendu, totalement sauvage et absolument hilarant façon dont les concurrents sont éliminés.

Le piège de l’amourLa prémisse de n’est pas trop différente de certaines émissions de rencontres populaires que nous avons vues au fil des ans, mais la torsion d’élimination a plongé les médias sociaux dans un effondrement absolu.

Au Île de l’amour, les candidats éliminés sortent de la villa avec leurs valises. Beau. Au Le célibataire, les candidats éliminés partent à l’arrière d’une limousine de luxe. Joli. Mais Le piège de l’amour? Oh vous êtes ne pas prêt pour ce qui arrivera aux candidats éliminés le Le piège de l’amour.

L’élimination choquante de Love Trap est devenue virale sur les réseaux sociaux. Image : Canal 4

Présenté par Joel Dommett, Le piège de l’amour voit 12 femmes tenter de gagner le cœur d’un homme, David Birtwistle, que certains Trop chaud pour le manipuler les fans peuvent reconnaître en tant que candidat de la saison 1.

L’objectif de David est de trouver six candidats célibataires et réellement intéressés à sortir avec lui. Les six autres sont chargés de tromper David en simulant leurs sentiments afin de gagner 50 000 €.

Assez normal en ce qui concerne les émissions de rencontres. Cependant, le vrai gag de la série est ce qui se passe lorsque David élimine l’un des candidats…

L’émission de rencontres britannique The Love Trap est devenue virale. Image : Canal 4

A la fin de chaque épisode, David doit éliminer l’un des trois concurrents devant lui qu’il croit être le Love Trap.

À peine une seconde s’écoule après que David ait prononcé le nom de la femme qu’il croit mentir avant qu’une trappe ne s’ouvre et que le concurrent éliminé ne tombe par terre. Comme, littéralement gouttes. Elle disparaît sous la scène, tandis que David et les deux autres femmes regardent en état de choc total et total.

Alors que les deux autres concurrents se remettent du choc (un au bord des larmes), l’animateur Joel dit – et je n’invente rien – « Elle n’est pas morte. »

La torsion d’élimination des chocs de Love Trap a fait hurler Internet. Image : Canal 4

Le clip de ce dumping dramatique du premier épisode de la série est maintenant devenu viral sur Twitter. Il a été partagé par Bec Shaw (@brocklesnitch), qui a écrit: « vous devez voir la fin de l’ep de cette nouvelle émission de rencontres où le gars choisit quelle femme est déjà en couple ».

Le clip a été visionné plus de 2,4 millions de fois et les gens n’arrivent pas à s’en sortir. Un utilisateur a écrit: « Je n’aurais vraiment jamais pu me préparer », tandis qu’un autre a ajouté: « Je suis assis ici avec TEARS STREAMING. »

C’est vraiment le Jeu de calmar des émissions de rencontres.

Aussi sauvage que soit la torsion de l’élimination, il semble que les concurrents étaient au courant de toute cette histoire de trappe. Avant l’émission, l’animateur Joel Dommett a déclaré qu’il était « super fier » de la série et qu’il était ravi d’en faire partie parce qu’il aimait « mentir, aimer et piéger les portes ».

Et au cas où quelqu’un se poserait la question, les téléspectateurs peuvent rattraper leur retard le concurrent éliminé à la fin de l’émission, qui révèle ensuite s’il s’agissait ou non d’un Love Trap. Cherie, qui va tout à fait bien, d’ailleurs, mentait en fait.

