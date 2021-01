La tombe de l’empereur chinois meurtrier enfin identifiée

Lors de la fouille d’un mausolée à Luoyang, en Chine, les archéologues ont découvert un artefact qui pourrait enfin confirmer qu’une mystérieuse tombe appartient à l’empereur Liu Zhi (règne de 146-168 après JC), également connu sous le nom d’empereur Huan.

Les archéologues connaissent le mausolée depuis de nombreuses années et ont longtemps émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de celui de Liu Zhi, mais un sceau découvert lors des récentes fouilles pourrait enfin le prouver. Le sceau contient le nom de l’empereur Liu Hong, le successeur de Liu Zhi. Les archives historiques analysées par les chercheurs indiquent que Liu Hong a construit un mausolée pour Liu Zhi après sa mort, et la présence de ce sceau au mausolée suggère que c’est celui de Liu Zhi.

« Avec les documents précédents sur l’emplacement de la tombe de l’empereur, la découverte nous rend presque certains qu’il s’agit de la tombe de l’empereur Liu Zhi », Wang Xianqiu, chercheur associé à l’Institut de recherche sur les reliques culturelles et archéologiques de la ville de Luoyang, qui dirige les fouilles au mausolée, dit Xinhua , l’agence de presse officielle de la Chine.

Qui était l’empereur Liu Zhi?

L’empereur Liu Zhi a gouverné la Chine à une époque de grands conflits; il y avait des famines fréquentes, des rébellions et des purges sanglantes des fonctionnaires du palais pendant son règne.

Dossiers publiés par l’historien chinois Sima Guang au XIe siècle et traduits en anglais par Rafe de Crespigny dans un livre qui fut initialement publié en 1989 appelé «Empereur Huan et Empereur Ling» (Internet Edition, 2018) racontent de telles famines et rébellions qui ont ravagé la Chine pendant le règne de Liu Zhi. L’empereur a répondu aux problèmes en tuant périodiquement les fonctionnaires de son palais. En 159 après JC, il a exécuté Liang Ji, un haut fonctionnaire qui avait aidé à amener Liu Zhi au pouvoir. La plupart de la famille de Liang Ji a également été tuée par Liu Zhi, comme l’ont été d’autres fonctionnaires dans les années suivantes, selon les archives.

La saignée n’a rien fait pour aider la fortune du pays. Vers la fin de la vie de Liu Zhi, son peuple se fait de plus en plus entendre sur ses lacunes, malgré le risque d’être exécuté. En 166 après JC, les étudiants qui étudiaient pour les examens de la fonction publique ont organisé des manifestations mais les troupes ont arrêté les manifestations et arrêté les étudiants la même année. Les archives font également état de campagnes militaires sanglantes résultant des nombreuses rébellions.

En plus de sa propension à la violence, Liu Zhi avait un grand désir pour les femmes, avec un récit historique disant qu’il avait plus de 5000 concubines dans son harem – ce qui aurait mis une pression supplémentaire sur les finances de l’empire.

En 167 ap. . Des innocents sont épuisés par les impôts nécessaires pour soutenir ces femmes inutiles: les gens ordinaires de tout l’empire sont dans une pauvreté désespérée », disent les documents traduits. Plutôt que d’exécuter Shuang, Liu Zhi a décidé de l’embaucher.

Liu Zhi est mort en janvier 168, à l’âge de 36 ans. On ne sait pas de quoi il est mort mais les archives historiques ne disent pas qu’il a été assassiné. Le mausolée dans lequel il fut finalement enterré s’appelait le «monticule de la compréhension». Le mausolée est un complexe en pierre et contient un certain nombre de couloirs, de cours et d’un système de drainage. À l’origine, il aurait été recouvert d’un monticule de terre. Les fouilles du site sont en cours.

