La thérapie chez les hommes est vitale; films pour réfléchir sur le sujet

Le Journée Internationale de la Femme c’est une date à laquelle prêter attention les problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans une question de genre. Il sert aussi à réfléchir sur une grande partie du problème, les hommes, et quelle est votre participation, de quelle manière contribue-t-elle pour que fémicides, viols, passages à tabac, harcèlement et violence se produisent quotidiennement à la suite de machisme et misogynie.

La santé mentale est un sujet sensible pour les hommes. Cela provoque de la peur et de l’inconfort de parler d’aller en thérapie, de traiter l’esprit comme une solution pour éviter ou éliminer les comportements violents envers les femmes. En ce sens, le cinéma permet au spectateur de connaître des histoires et des personnages à détecter des situations de masculinités qui fonctionnent comme des alertes pour demander de l’aide en cas d’identification avec ce qui est vu à l’écran.

Journées du vin et des roses







L’alcoolisme est une maladie chronique, évolutive et mortelle qui consume ceux qui en souffrent et nuit à leur environnement, principalement la famille. Cela peut être vu dans ce mélodrame réalisé par Blake Edwards, où Joe Clay (Jack Lemmon) est un cadre alcoolique qui tombe amoureux de Kirsten Arnesen (Lee Remick), secrétaire d’un gérant qu’il rencontre lors d’une fête.

Ils commencent tous les deux une relation, se marient et ont une fille. Malheureusement, cette photo de famille n’est pas vraiment réconfortante. Joe décide d’arrêter de boire et se sent responsable d’une tragédie qu’il envisage avec une conscience sobre: ​​avoir entraîné Kirsten dans l’alcoolisme. Le questionnement est immédiat, pourquoi induire quelqu’un d’autre à votre propre destruction? Que doit-il arriver pour réaliser les dommages que nous nous faisons et nous faisons?

Le film aborde à quel point il est difficile d’accepter l’alcoolisme comme une maladie, à quel point il est complexe d’arrêter de boire (si c’est possible) et combien il est douloureux de se laisser aider (ou de ne pas pouvoir le faire) quand on a un partenaire piégé par l’alcool.

Coucher avec l’ennemi







Sorti il ​​y a 30 ans, le film ne vieillit pas. Au contraire, il est plus actuel qu’à l’époque. En 1991, il a provoqué une réaction chez les couples qui sont allés au cinéma pour le voir comme s’il s’agissait d’un blockbuster hollywoodien divertissant; les mariages et les fréquentations ont laissé les chambres avec une dure réalité: la violence protégée par l’amour.

Julia Robert, dans son rôle de Laura Burney, il représentait à l’écran ce que des millions de femmes ont souffert et souffrent chez elles: coups, contrôle et humiliation de la part de leur mari ou de leur petit ami. Pendant ce temps, Patrick Bergin, dans son rôle de Martin Burney, donne vie à cet homme jaloux, violent et possessif qui se considère comme le propriétaire de Laura uniquement parce qu’il est son mari.

Pour ceux qui aiment la revoir en 2021, avant de se demander pourquoi Laura ne dénonce pas son agresseur, le film offre au spectateur la possibilité de se demander aujourd’hui pourquoi la violence physique et psychologique n’est pas d’abord abordée à la racine exercé par Martin contre Laura.

Terre froide (Pays du Nord)







Pourquoi est-il fâché qu’une ou plusieurs femmes soient capables de faire le même travail qu’un homme? De quel droit un homme croit-il avoir l’autorité et la liberté d’attaquer une femme pour avoir exercé un métier considéré à tort comme exclusivement masculin?

La réalisatrice néo-zélandaise Niki Caro en parle dans ce film basé sur de vrais événements. Charlize Theron joue Josey Aimes, une mère célibataire employée comme ouvrière minière dans une entreprise du Minnesota. Avec ses collègues, elle est harcelée sexuellement et au travail, en plus d’être la cible de situations humiliantes.

Josey porte l’affaire devant les tribunaux pour signaler les abus et demander un traitement digne pour les femmes. Doit-il atteindre ces instances? Oui, car c’est le seul moyen de rendre le problème visible, en plus de réagir aux personnes qui valident, omettent ou rejettent ces situations.

Passion obsessionnelle (peur)







Si votre partenaire ne veut plus rester à vos côtés parce que vous êtes trop jaloux, Pourquoi se fâcher au point de se venger de cette décision en rendant la vie misérable pour la personne que vous aimez supposément?

Le thème du célotype et de l’obsession de la femme est abordé dans ce film centré sur le jeune public, mais qui convient à tout âge. Mark Wahlberg joue David, un adolescent qui commence à faire la cour avec Nicole (Reese Whiterspoon) dans un lien de peur pour elle en raison de la jalousie.

C’est un film qui, à l’adolescence, montre le trouble émotionnel précoce chez un homme qui considère menaçant tout ce qui s’approche ou entoure ce qu’il considère comme sa propriété, en l’occurrence une fille.