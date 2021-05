La thérapie assistée par MDMA pour le SSPT, un pas de plus vers l’approbation de la FDA

Le médicament psychédélique MDMA, également appelé ecstasy ou Molly, s’est montré prometteur dans un essai clinique de stade avancé pour les personnes atteintes de syndrome de stress post-traumatique sévère (SSPT), rapprochant le médicament de l’approbation médicale de la maladie, Le New York Times a rapporté .

L’étude, qui sera bientôt publiée dans la revue Nature Medicine, comprenait 90 personnes atteintes de ESPT qui ont tous suivi une thérapie par la parole pendant l’essai; ces participants comprenaient des anciens combattants, des premiers intervenants et des victimes d’agression sexuelle, de fusillades de masse, de violence domestique ou de traumatisme infantile, a rapporté le Times.

Après deux séances d’introduction avec des thérapeutes, chaque participant a terminé trois séances de 8 heures au cours desquelles il a reçu de la MDMA ou un placebo. L’essai était en double aveugle, ce qui signifie que ni les thérapeutes ni les participants ne savaient quel médicament avait été administré. En fin de compte, les données ont montré que les patients ayant reçu de la MDMA ont ressenti un plus grand soulagement de leurs symptômes que le groupe placebo, et deux mois après la fin du traitement, 67% ne répondaient plus aux critères diagnostiques de l’ESPT, alors que seulement 32% du groupe placebo ont montré ce niveau d’amélioration.

« Ce n’est pas le médicament – c’est la thérapie améliorée par le médicament », a déclaré au Times Rick Doblin, auteur principal de l’étude et directeur de l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, un groupe de recherche à but non lucratif qui a financé les essais cliniques.

La MDMA, abréviation de 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine, peut renforcer les effets de la thérapie par la parole grâce à plusieurs mécanismes, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le médicament augmente les niveaux de sérotonine dans le cerveau , un produit chimique connu pour moduler l’humeur; La MDMA augmente également les niveaux d’hormones ocytocine , pensé pour renforcer les sentiments d’empathie et de confiance, et prolactine , lié à des sentiments de détente et de satisfaction.

Le médicament accélère également l’activité cérébrale dans le cortex préfrontal, clé du traitement de l’information, et ajuste le amygdale , une structure cérébrale en forme d’amande impliquée dans la motivation et le comportement émotionnel, comme celui conduit par la peur et la panique.

En combinaison, ces effets aident probablement les personnes atteintes de SSPT à sortir d’un état hypervigilant et hyper-éveillé et à entrer dans un état d’esprit où le traitement des traumatismes devient plus faisable, a rapporté 45Secondes.fr.

De plus, une étude sur la souris, publiée en 2019 dans la revue Nature , a laissé entendre que la MDMA pourrait pousser le cerveau dans un état malléable, quelque peu enfantin, dans lequel souvenirs deviennent déstabilisés et donc plus faciles à surmonter, a rapporté le Times.

Quel que soit son mécanisme exact, la MDMA semble avoir eu un effet positif dans le nouvel essai clinique. De plus, bien que certains participants à l’essai qui prenaient de la MDMA aient éprouvé des effets secondaires légers, comme des nausées, le médicament n’a provoqué aucun effet secondaire grave.

Désormais, pour être pleinement approuvée par la Food and Drug Administration (FDA), la psychothérapie assistée par la MDMA doit recueillir des résultats positifs dans un deuxième essai clinique de stade avancé, pour reproduire les résultats du premier essai, a rapporté le Times. L’essai est déjà en cours et comprend 100 participants, ce qui signifie que l’approbation du traitement par la FDA pourrait intervenir dès 2023.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.