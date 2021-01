Comme nous le savons tous, la pandémie de coronavirus a mis un frein au monde de la cinématographie en 2020 et Studios Marvel C’était l’une des sociétés de production les plus touchées, puisque la première de ‘Black Widow’ a été de nouveau retardée pour 2021 et a laissé la première année sans films de l’Univers de la bande dessinée, depuis 2009. Cependant, les fans étaient au courant de toutes les nouvelles. de la saga, donc ces derniers mois, il s’est beaucoup interrogé sur ‘Spider-Man 3’.

Le prochain film de wall-crawler est un grand mystère en raison de la quantité de rumeurs qui l’entoure, et selon les confirmations, il pourrait être l’un des plus grands films de super-héros. Énonciations sur les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été le pic de l’actualité, générant de multiples commentaires favorables. Ces derniers jours, le président de Marvel, Kevin Feige, a également parlé de ce long métrage. Qu’a t’il dit?

Lors d’une récente conversation avec les médias américains Bande dessinée, le patron de la société de production a déclaré: « J’ai lu certaines choses [sobre los rumores y teorías del multiverso], même si je ne peux pas vous assurer que vous les avez tous lus « . « Quand les théories surgissent, parfois elles sont loin d’être correctes, mais à d’autres moments elles sont incroyablement proches. Dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas enlèverait tout le plaisir. »ajoutée.

+ La théorie qui révèle l’intrigue de Spider-Man 3:

Les fans commencent déjà à spéculer, et plus encore lorsque la présence de ‘Docteur Strange’. Selon eux, ‘Spider-Man 3’ sera basé sur la bande dessinée « Happy Birthday », publiée en 2003, dans lequel l’arachnide et le sorcier sont piégés dans le temps et l’espace, atteignant des réalités différentes, après être tombé dans un hexagone «Dormammu». Ce serait la porte d’entrée vers Maguire et Garfield, et de nombreux autres personnages. De plus, ils montrent que Revenant au début, Strange suggère d’être le guide du jeune homme et de lui montrer toute son histoire, avec tout le chemin parcouru jusqu’au moment de la bataille avec Durmammu.

De cette manière, il revivra toutes ses batailles, et serait également la réponse à les retours d’Alfred Molina comme ‘Doctor Octopus’ ou Jamie Foxx comme ‘Electro’. Jusqu’à présent, Marvel n’a fait aucune déclaration officielle, mais c’est la théorie qui a pris le plus de force ces derniers jours. ‘Spider-Man 3’ Il tourne et a une date de sortie le 23 décembre 2021.