La théorie presque inconnue du Titanic qui changerait tout le film

Cinéma

Cette théorie folle désigne Jack, le personnage de Leonardo DiCaprio, comme un voyageur temporel aux sombres intentions. Vous serez sûrement surpris !

©IMDBtitanesque

titanesque C’est l’un des films les plus réussis de l’histoire du cinéma avec plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office international. Ce blockbuster dirigé par James Cameronavec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en tant que protagonistes, il a remporté 11 Oscars. La vérité est que dans les années 90, le film a généré une folie comme on n’en avait jamais vu et il y avait des gens qui ont apprécié le long film jusqu’à 9 fois de suite.

L’histoire d’amour de jack et rose Elle a été minutieusement examinée par des cinéphiles créatifs et c’est ainsi qu’est née la théorie que nous allons vous dévoiler aujourd’hui. Dans ce cas, le jeune homme qui monte sur le navire au dernier moment serait en fait un voyageur temporel avec l’intention de couler le paquebot. La première preuve est qu’il mentionne le lac Wissota, un lac artificiel créé cinq ans après le drame.

Un voyage pour tout changer

D’autre part, Jack, dans sa tentative de conquérir le cœur de Rose, promet de l’emmener sur les montagnes russes de la jetée de Santa Monica, une attraction créée quatre ans après que le navire monumental a heurté un iceberg et a coulé vers la mer. au fond de l’océan Atlantique. Une caractéristique du personnage est aussi typique d’une autre époque : sa coupe de cheveux. Ce n’était pas quelque chose qui était utilisé en 1912, l’année de la tragédie.

Il convient également de noter la première occasion dans laquelle Jack sauve la vie de Rose, qui était sur le point de se suicider en sautant du navire. Le jeune homme était sur le pont avec un rhume insupportable apparemment en attente de quelque chose. Bien sûr, si Rose s’était suicidée, les plans de l’équipage auraient changé et le destin du paquebot aurait pu être totalement différent. Chose inacceptable pour le voyageur temporel qui veut sécuriser ce naufrage !

Pourquoi une personne du futur voudrait-elle couler le titanesque? Cette tragédie a ébranlé l’opinion publique en 1912 et de ce fait le garde-côte en même temps que les normes mondiales de sécurité maritime ont été améliorées. Apparemment, le rôle de Jack était de garantir cet effondrement et le choc qu’il générerait afin d’éviter des tragédies encore pires à l’avenir. Qu’est-ce que tu penses?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂