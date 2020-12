La théorie Mandalorian suggère que Sabine Wren a déjà été introduite et que nous l’avons manquée

Ça se passe demain. The Mandalorian Finale de la saison 2! Et les fans sont au-delà de l’excitation alors qu’ils méditent sur les mille milliards d’attentes et remettent en question la finale Besoins à résoudre – Mando parviendra-t-il à sauver Baby Grogu, est-ce que le petit gars est vraiment diabolique, Boba Fett n’est-il vraiment plus du côté de l’Empire et que ne l’est pas. Et la plus grande question depuis les débuts d’Ahsoka Tano et de Bo-Katan était de savoir si une autre Mandalorienne familière et préférée des fans, Sabine Wren, ferait également son apparition en direct dans la série. Mais selon une théorie des fans assez plausible, il semble qu’elle ait toujours été dans la série et se cache à la vue de tous.

[Spoilers ahead for The Mandalorian Saison 2]

Cette théorie est apparue sur Reddit et a fondé ses affirmations non seulement sur de simples spéculations, mais également sur des preuves solides. Le Redditor prétend que le «sauveur», c’est-à-dire Sabine Wren, a été présenté à la moitié de la saison et est apparu non pas une mais trois fois dans l’histoire – c’est l’officier de communication anonyme sur le navire de Moff Gideon.

Elle est apparue pour la première fois dans l’épisode 4, « The Siege », et a surveillé le placement d’une balise de suivi dans le vaisseau de combat de Mando, le redoutable Razor Crest. Quiconque connaît Guerres des étoiles « style » sait que les officiers, les membres du personnel et les soldats de l’Empire ne sont jamais sous les feux de la rampe. Ils sont juste leur fourrage dont le seul travail est de tomber mort au bon moment. Mais cet épisode a vu cet officier particulier obtenir de nombreux dialogues et même face-à-face avec Moff Gideon lui-même alors qu’elle annonçait fièrement comment la balise de suivi avait été glissée dans le navire de Mando, leur permettant ainsi de savoir où il se trouvait tout le temps.

Si cela avait été un événement ponctuel, cela aurait été plus facile à oublier, mais dans les épisodes suivants, elle est réapparue et a été la seule sur le navire de Gideon à parler réellement au lieu de simplement se promener en arrière-plan. En fait, dans l’épisode « The Tragedy », elle était celle qui dirigeait / coordonnait les Dark Troopers envoyés dans les ruines du Temple Jedi pour attraper Grogu.

Elle faisait également partie du dernier épisode, « The Believer », où même la star de The Mandalorian Baby Yoda n’a pas pu apparaître car l’épisode était essentiellement tout Mando. Vers la fin, après que le Mandalorian ait mis la main sur les coordonnées de l’emplacement de Gideon, il a envoyé un message menaçant, avertissant son ennemi de remettre l’enfant ou d’en faire face aux conséquences. Toutes les suppositions pour qui joue le message pour Gideon – la femme officier des communications, bien sûr.

Il est au-delà de l’étrange pour un simple officier de l’Empire d’avoir autant de dialogues, d’avoir suffisamment de temps à l’écran chaque fois que le navire de Gideon est vu, tout en jouant un rôle majeur dans l’enlèvement de Grogu.

Et peut-être le plus gros cadeau est le fait que le personnage qui n’a pas encore été nommé est joué par l’acteur, Katy O’Brian, qui est une artiste martiale de formation. Elle est principalement connue pour ses rôles orientés vers l’action dans des séries comme Éclair noir et Nation Z. On se demande pourquoi un acteur aussi talentueux serait choisi pour jouer un personnage qui est simplement censé recevoir les ordres d’une autorité supérieure et conserver une expression sérieuse.

Mais ce n’est pas tout, car la théorie propose une autre preuve à l’appui de ses arguments: l’apparition d’O’Brian dans un podcast récemment publié, mais pas très populaire, le podcast Pink Milk. Vers la fin de la discussion, l’un des hôtes a sournoisement mis en avant la possibilité que son personnage The Mandalorian on dirait que cela pourrait être un agent double. L’acteur n’a pas nié l’idée et l’a qualifiée de «créative», déclarant que «si c’était la fin, je ne serais pas en mesure de vous le dire».

Mais curieusement, ladite théorie des fans a maintenant été supprimée alors même que des dizaines de Guerres des étoiles les fans ont commenté la solidité de la théorie. Cela nous amène définitivement à nous demander si la théorie tient la route – a-t-elle réellement prédit la fin? Même si O’Brian ne correspond pas vraiment aux caractéristiques emblématiques de Sabine Wren, son rôle dans la série se prépare définitivement à être bien plus qu’un simple officier des communications. Pendant ce temps, bien que la théorie ait été supprimée, les commentaires ci-dessous peignent plus que l’image exacte. Vous pouvez le voir ici.

