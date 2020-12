La théorie Mandalorian finale prédit un avenir sombre pour bébé Grogu si Luke Skywalker revient

Comme The Mandalorian La finale ultime de la saison 2 se rapproche, de plus en plus de théories sur le destin de Baby Yoda surgissent. Il est évident que Mando le sauvera à l’aide de sa version Disney de la Suicide Squad ou The Child assis sur la pierre de vision dans le temple Jedi n’était pas seulement un outil narratif pour permettre à Moff Gideon de l’attraper. Comme il y a des chances qu’un Jedi ait définitivement pris conscience de sa présence, beaucoup spéculent qu’il s’agit de Luke Skywalker. Mais si c’est bien lui, étant donné Guerres des étoiles l’histoire, ça n’augure rien de bon pour le petit bonhomme.

[Spoilers ahead for The Mandalorian Saison 2]

Dans l’épisode 5, « The Tragedy », la merde a frappé le fan, c’est-à-dire que Moff Gideon a finalement arraché Baby Yoda et bombardé le Razor Crest de Mando. Mais avant que les événements ne prennent vraiment une tournure pire pour le chasseur de primes, il avait réussi à suivre les instructions d’Ahsoka Tano – pour atteindre le temple Jedi sur la planète Tython et placer Grogu sur la pierre qui voit. En quelques secondes, il est entré dans un état de transe, avec un champ de Force bleu l’entourant et montant haut dans le ciel.

Il a continué à méditer alors même que Mando combattait pour la première fois Boba Fett, puis la vague de Stormtroopers, pour laisser tomber le bouclier au mauvais moment, donnant ainsi à un groupe de soldats noirs menaçants la chance de l’emporter vers Moff Gideon. Mais Mando n’est pas le seul à abandonner – il a déployé suffisamment de forces et se dirige déjà vers son vaisseau ennemi.

Alors que Mando a commodément oublié comment la pierre de vision était censée fonctionner, les fans ne l’ont pas fait et des théories ont surgi sur les fortes chances que le chasseur de primes se retrouve face à face avec un Jedi dans sa mission de sauvetage-Grogu. Mais une nouvelle théorie des fans sur TikTok esquisse un destin tragique pour Baby Yoda qui semble terriblement trop précis et s’inscrit dans le décor Guerres des étoilesl ‘histoire de, si selon de récentes spéculations le Jedi qui se présente est bien un jeune Luke Skywalker.

L’arrivée de Luke Skywalker signifie que Grogu a non avenir

Pour le bien de l’argument, clarifions la chronologie The Mandalorian est installé. Le créateur de la série Jon Favreau a clairement déclaré que The Mandalorian se déroule cinq ans après la défaite de l’Empire en Épisode VI: Le retour du Jedi. C’est la période pendant laquelle les détails sur la localisation et les activités de Luke sont un peu flous, mais on sait que bientôt, il prendra la décision fatidique de démarrer son Académie Jedi afin de former une nouvelle génération de Jedi pendant la nouvelle ère de la République.

Donc, s’il est celui qui apparaît dans la prochaine finale de la saison 2 pour sauver Baby Yoda, il deviendra finalement le mentor que Mando veut pour son petit ami et lui apprendra comment utiliser correctement la Force. Comme il ouvrira bientôt l’Académie Jedi, il est évident que Baby Yoda y sera intronisé, mais avec des conséquences désastreuses.

Rejoindre l’Académie Jedi de Luke signifie que Baby Yoda sera soumis à un destin tragique auquel il a à peine échappé une fois, c’est-à-dire être massacré par Anakin Skywalker qui était parti du côté obscur. Nous savons tous comment Ben Solo tombera sur les traces de son grand-père, le puissant maître Jedi devenu le redoutable Dark Vador, et se déchaînera également pour détruire les dernières traces de l’ordre Jedi. Cela inclut la destruction du temple d’entraînement Jedi de Luke et le fait de commettre l’acte horrible de tuer tous ses étudiants. Donc, si Baby Yoda finit par être emmené par Luke, il sera impitoyablement tué par le « Jedi Killer » dans quelques années.

Bien que ce soit un avenir effrayant à imaginer, cela expliquerait parfaitement pourquoi un puissant porteur de Force comme Grogu n’a même pas été mentionné pendant le Guerres des étoiles trilogie suite. À en juger par le rôle de Yoda dans l’ascension et la chute de l’Empire ainsi que par l’importance accordée à Grogu, sa présence lors des multiples affrontements avec le règne de terreur de Kylo Ren et l’empereur Palpatine ressuscité est un must. Mais il est étrangement absent de toute l’action qui rend la théorie susmentionnée d’autant plus plausible au moins jusqu’à The Mandalorian établit une raison de l’absence flagrante de Grogu dans lesdits événements futurs. Vous pouvez consulter la théorie avancée par l’utilisateur de TikTok, ici.

