La théorie la plus sombre sur le Monde de Nemo

Un utilisateur de TikTok a partagé une triste théorie qui expliquerait que le film Finding Nemo en fasse un conte vraiment sombre.

Cherchant Nemo

Cherchant Nemo est l’un des films d’animation les plus réussis de l’histoire et a réussi à émouvoir des générations entières depuis sa première en 2003. L’aventure du poisson rouge marlin qui part à la recherche désespérée de son petit fils Némo Il a ému les publics du monde entier qui ont fait de ce film un véritable phénomène populaire. Maintenant, une sombre théorie trouve une triste explication au film.

C’est une théorie développée par un utilisateur de TIC Tac qui a atteint plus de deux millions de vues et est devenu une explication qui a dérangé les fans du film. Parce que? Simple : cette hypothèse stipule que le petit poisson Némo « Jamais existé » et qu’elle n’est que le produit de l’imagination d’un père dévasté par sa perte.

La triste hypothèse sur le Monde de Nemo

« Il s’avère que toute l’aventure du film n’est qu’une allégorie de Marlin essayant de se remettre de la perte de ses enfants et de sa femme », souligne le tiktoker dans son entrée, laissant place à une idée qui est rapidement devenue populaire et a réussi à déstabiliser de nombreuses personnes car elle a des bases solides sur lesquelles s’appuyer. La réalité est que cette sombre théorie pourrait bien être la vérité.

Selon l’hypothèse, le film traite des différentes étapes du deuil : la le déni est quand marlin empêche Némo aller au collège. La aller à c’est quand le poisson se fâche avec Némo pour ne pas avoir obéi. La négociation est quand marlin il essaie de convaincre Dory de l’accompagner pendant le voyage. La dépression C’est quand le poisson, après avoir fait le tour de la mer, voit son fils mort dans le sac plastique. Et la acceptation vient quand marlin feuilles Némo Allez avec le reste de vos camarades de classe.

N’êtes-vous pas encore submergé par les informations que cet utilisateur de TIC Tac avez-vous trinqué dans votre message ? Eh bien, nous vous laissons ici une autre information qui favorise la théorie selon laquelle le petit Némo il était déjà mort au début du film. Le nom Némo ça veut dire « personne » En latin. C’est pourquoi le film s’intitule ne cherche personne, si nous effectuons la traduction correspondante. Quelle surprise!

