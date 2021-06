La théorie du MCU pense que Thanos avait un plan directeur secret en donnant à Loki la pierre mentale

Beaucoup ont remis en question la décision de Thanos de prendre le risque de donner à quelqu’un comme Loki, qui est capricieux et enclin à la ruse, la pierre mentale incroyablement précieuse et qui compte sur lui pour obtenir la pierre de l’espace pour lui. Comme nous le savons, il a échoué dans sa mission, ce qui est peut-être le seul échec auquel le premier Thanos (pas celui qui a voyagé dans le temps) a été confronté. C’est plutôt incompatible avec le puissant Titan qui s’était avéré être un maestro pour faire des plans réussis. Mais, si une théorie récemment postulée par un fan de MCU est prise en compte, ses plans étaient bien plus importants que de mettre la main sur une autre pierre Infinity et il a en fait réussi.

Depuis que Thanos a été introduit pour la première fois dans le MCU, il a été présenté comme un manipulateur de génie et presque tous ses plans ont fonctionné, sauf le temps où il a chargé Loki de lui apporter le Tesseract même s’il possédait sa propre armée gigantesque et mortelle. Alors, comment quelqu’un comme Thanos a-t-il pu commettre une telle erreur de jugement ? Eh bien, selon une théorie très plausible de Redditor TheMediocreCritic, le Titan avait un plan beaucoup plus vaste en tête, et donner à Loki la pierre de l’esprit a assuré son succès futur – la chute d’Asgard qui à son tour lui a permis d’envahir Nidavellir sans relâche et de forcer Eitri pour faire de lui l’Infinity Gauntlet, qui a permis à Thanos d’exercer le pouvoir combiné des pierres.

Selon la brillante théorie, alors qu’il semblait que Thanos n’avait manipulé Loki qu’avec l’attrait du pouvoir, il orchestrait en fait le chaos pour affaiblir l’empire asgardien et cela a fonctionné. Même si Loki n’a pas réussi à obtenir la pierre de l’espace pour lui et a également perdu la pierre de l’esprit dans le processus, ses actions ont déstabilisé Asgardian et mis la prophétie de Ragnarok en marche.

Thanos savait que les Neuf Royaumes étaient déjà dans le chaos depuis la tromperie de Loki en Thor a entraîné la destruction du pont Rainbow. Mais ce sont les événements de 2012 à New York qui ont amené Odin et Thor à se concentrer trop sur Loki. Ils sont devenus trop distraits pour remarquer que quelqu’un comme Thanos pouvait profiter de leur attention détournée. Après que Loki ait fini par être un catalyseur dans l’attaque des Elfes Noirs sur Asgard en Thor : le monde des ténèbres et a simulé sa mort, il a jeté un puissant enchantement sur son père, Odin, l’a banni dans une maison de retraite sur Terre, a pris son apparence et a commencé à gouverner Asgard avec un mépris total pour la sécurité du reste des Neuf royaumes.

Il est la raison pour laquelle la prophétie de Ragnarok, c’est-à-dire que la destruction d’Asgard est devenue une réalité et a laissé les Neuf Royaumes privés du peu de protection dont ils disposaient, permettant à Thanos d’envahir Nidavellir et de forcer les Nains à fabriquer le Gantelet de l’Infini pour exploiter le pouvoir des Pierres de l’Infini. Cela n’aurait pas été possible si Odin et Thor étaient toujours aux commandes et que Heimdall n’avait pas été exilé par le faux Odin/Loki. Il aurait vu venir l’attaque de Nidavellir, permettant aux puissantes forces d’Asgard et de Thor d’arriver avant Thanos.

La théorie postule que Thanos était conscient des chances impossibles que son armée batte l’armée asgardienne et, par conséquent, il a choisi d’orchestrer ce plan à long terme pour provoquer la chute d’Asgard. C’est pourquoi il a risqué de donner à Loki la pierre mentale, bien qu’il soit conscient que le prince asgardien était réputé pour ses coups de poignard et sa ruse, car il savait que sans appareil pour exploiter les pouvoirs combinés des Infinity Stones, même les posséder tous ne serait d’aucune utilité. pour ses plans d’annihilation de la moitié de l’univers.

Alors, et si Loki avait réussi à sécuriser la Pierre de l’Espace ? Dans le scénario improbable où Loki aurait réussi à vaincre les Avengers, éventuellement à tuer Thor, à attraper le Tesseract et à dévaster New York, Thanos aurait quand même réussi. Non seulement il aurait la pierre de l’espace, mais il aurait également envahi Nidevellir, car Odin aurait alors concentré toute son attention et l’armée asgardienne sur la lutte contre les énormes flottes de Chitauri et la traduction de Loki en justice, sans savoir qu’il était aidé par Thanos. La théorie tient dans les deux cas, car dans l’un ou l’autre scénario, Thanos réussit à semer la discorde à Asgard pour obtenir ce qu’il voulait. Vous pouvez consulter la théorie ici. Cette théorie est née chez Reddit.

