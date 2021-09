La théorie du MCU demande: « La mort de Vision est-elle un moment absolu? »

Et si… ?a été un bon changement de rythme pour le groupe de fans de Marvel le plus curieux depuis son premier épisode il y a quelques semaines. La série explore de nouvelles réalités et révélations puissantes dans la même veine que le Et qu’est-ce qui se passerait si…?les bandes dessinées nous ont donné depuis les débuts de la série en février 1977. L’exploration de différentes théories et chronologies a été une chose préférée de tous les fans de bandes dessinées pour discuter, explorer et même discuter pendant probablement plus longtemps. Fidèle à cette même fière tradition, je souhaite jeter les bases d’une nouvelle théorie du MCU : la mort de Vision est-elle un moment absolu ?

Et si… ?nous a donné un épisode émouvant et puissant il y a deux semaines alors que nous explorions un univers où le docteur Stephen Strange perd son cœur au lieu de ses mains. L’épisode proposait un univers dans lequel le Dr Strange et Christine Palmer exploraient davantage leur relation personnelle, à tel point que le Dr Strange s’est révélé être profondément amoureux de Palmer, quelque chose qui n’est pas loin de ce dont nous avons été témoins dans Docteur étrange en 2016.

Contrairement à ce que nous avons vu cependant, l’accident qui a pris les mains du Dr Strange dans le film de 2016 a coûté la vie à son amant, le Dr Christine Palmer à la place. L’épisode nous a donné quelques pépites savoureuses tout au long du voyage qui verrait finalement le Dr Strange détruire tout cet univers dans sa tentative de ramener le Dr Palmer, y compris un autre aperçu du monstre que nous avons vu dans Et si… le capitaine Carter était le premier vengeur ?, la révélation que le Dr Strange peut ressentir The Watcher, « et peut-être la notion la plus importante des épisodes, un moment absolu ».

Dans les années 2016 Docteur étrangenous avons vu Dr. Christine Palmer en direct tout au long du film. Elle n’est pas morte. C’est important parce que dans la chronologie que nous voyons dans le Et si… ?série elle est tuée. Non seulement elle est tuée, mais elle est tuée encore et encore lorsque Strange essaie d’utiliser la pierre du temps pour la ramener lorsqu’il est averti que sa mort est un moment absolu. Avance rapide vers le nouvel épisode, Et si… des zombies ?. Si vous n’avez pas vu le nouvel épisode, spoilers massifs ci-dessous.

Dans une représentation du populaire Marvel Zombies arc comique, le dernier épisode explore une apocalypse zombie qui se produit en même temps que les événements de Avengers : guerre à l’infiniet nous reprenons peu de temps après le massacre sur le navire de réfugiés asgardien lorsque Heimdall envoie Bruce Banner sur Terre pour avertir les autres de la mort imminente de Thanos. Banner découvre bientôt que le monde est déjà condamné à cause d’une peste zombie ramenée par Hope Van Dyne du royaume quantique.

Nous suivons Spider Man, Hope, Banner et Black Panther pour découvrir qu’une version zombifiée de Wanda est le méchant ultime à affronter. C’est là que nous arrivons au cœur de ma théorie. Nous découvrons que Vision héberge une zombie Wanda, ou Wanzie (un terme que j’ai inventé. Je suis très fier), et la nourrit. Nos héros sont capables de prouver à Vision qu’il a mal agi et pour expier, il arrache la pierre d’âme de sa tête, ce qui peut présenter un remède contre le virus. L’acte le tue.

Jusqu’à présent, dans le MCU, nous avons exploré deux réalités où Vision meurt : l’original pour Earth-1999 et maintenant la chronologie des zombies. Ils se produisent tous les deux en même temps dans le multivers global. Cela soulève la question, surtout si peu de temps après que nous ayons été introduits au concept de points absolus dans le temps, la disparition de Vision est-elle peut-être un point absolu universel? Ce ne serait pas la première fois que Marvel introduit un concept et nous jette directement dans le mélange avec lui, il suffit de voir tout Loki. La question devient alors qu’est-ce qui, le cas échéant, est si spécial dans la mort de Vision ? Dans la chronologie d’origine, sa mort a été annulée par les mains de Thanos en utilisant la pierre du temps pour être à nouveau tué, permettant à Thanos de compléter le gant et d’effacer la moitié de toute la vie dans l’univers.

Dans l’épisode zombie, sa mort semblait à nouveau dans la veine car il le faisait pour donner à nos héros plus de temps pour échapper à Wanzie, pour ensuite perdre Bucky également lorsque Wanzie se libère de l’entrepôt que Vision lui laisse tomber. . Vision pourrait-il simplement être destiné à mourir en vain pour le multivers ? Avec un peu de chance, cette question sera explorée plus loin Et si… ?épisodes sinon cette saison, que la suivante.

Pour l’instant, cela semble être un pari plausible que Vision, en ce qui concerne le multivers, est destiné à mourir d’une mort triste et dénuée de sens, qui ne ferait qu’approfondir la triste histoire du point de vue de Wanda. Elle a tellement perdu, son frère, sa famille, sa réalité bulle, son grand amour dans la Vision originale, ne serait-ce pas juste déchirant de savoir que quoi qu’il arrive, quelles que soient les circonstances, peu importe le coût, que Wanda est censée vivre une immense tristesse ? Qu’est-ce que tu penses? La mort de Visions est-elle un type de point absolu universel dans le temps ?

Sujets : WandaVision, et si ?