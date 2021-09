La théorie des jeux de calmars explique comment les joueurs et les travailleurs sont choisis

in







Comment les ouvriers rouges sont-ils choisis dans Squid Game ? Une théorie virale explique comment le jeu Ddakji du vendeur de Gong Yoo détermine les rôles.

Jeu de calmar, Jeu de calmar, Jeu de calmar. Il a repris nos vies et maintenant il prend le contrôle de Netflix car il reste sur la bonne voie pour devenir la série la plus regardée de tous les temps sur la plate-forme de streaming.

Avec Jeu de calmarLa popularité de s augmente, les théories commencent à devenir virales sur les réseaux sociaux. Un TikTok viral a décollé grâce à une théorie révolutionnaire qui suggère que la couleur de la tuile que les gens choisissent avec le vendeur détermine votre rôle dans le jeu.

Les personnes qui participent à la compétition Squid Game sont les joueurs vêtus de vert, les ouvriers vêtus de rouge et le Front Man vêtu de noir. Dans la série, nous voyons comment les joueurs rejoignent le jeu mais il n’est jamais révélé comment les travailleurs rouges sont recrutés.

Les gens théorisent maintenant que les ouvriers rouges sont choisis de la même manière que les joueurs – sauf que ce sont eux qui choisissent la tuile rouge dans le jeu de Ddakji de Salesman que nous voyons Seong Gi-hun jouer au début de l’émission.

Les tuiles rouges et bleues du vendeur déterminent-elles le rôle du joueur dans le jeu ? Image : Netflix

Dans Jeu de calmar épisode 1, les téléspectateurs voient Gi-hun tomber sur le vendeur (joué par Gong Yoo) sur un quai de train. Il incite Gi-hun à jouer à un jeu de Ddakji, Gi-hun ayant la chance de gagner 100 000 won s’il parvient à retourner la tuile de Saleman.

Avant de jouer, le vendeur se fait un devoir de demander à Gi-hun dans quelle couleur il aimerait jouer. Gi-hun choisit ensuite le bleu et parvient à perdre plusieurs tours du jeu tandis que le Saleman le bat avec la tuile rouge en retournant instantanément sa tuile bleue.

Finalement, Gi-hun gagne, le vendeur remet l’argent puis il disparaît, laissant Gi-hun avec la carte de jeu.

Les joueurs verts semblent tous choisir la tuile bleue dans le jeu du Saleman. Image : Netflix

Plus tard dans le premier épisode, les joueurs commencent à se demander pourquoi ils ont tous été « kidnappés ». Avant d’expliquer qu’ils ont tous rejoint le jeu de leur plein gré en appelant le numéro et en enregistrant leurs noms, un ouvrier rouge montre une vidéo des joueurs jouant tous à Ddakji avec le vendeur.

Dans les images montrées à l’écran, nous voyons qu’ils ont tous choisi la tuile bleue au début du jeu. Sang-woo choisit le bleu, Kim Mi-ok choisit le bleu, No Sang-hun choisit le bleu, et nous voyons aussi quelques autres joueurs claquer le carreau bleu sur le sol.

Alors, on voit comment sont recrutés les joueurs qui ont choisi le carré bleu, mais qu’en est-il de ceux qui ont choisi le rouge ?

Eh bien, une théorie sur les travailleurs rouges est maintenant devenue virale sur TikTok avec plus de 6,3 millions de vues. L’utilisateur @lucy.what1 écrit : « Il lui demande de choisir une couleur. Il choisit le bleu et se réveille en tant que joueur », à côté d’images de Gi-hun dans son survêtement vert. Le TikTok demande alors : « Et s’il a choisi le rouge ? » avec une image du travailleur rouge.

La théorie suggère que les ouvriers rouges sont ceux qui ont choisi la tuile rouge dans le jeu avec le vendeur. Une fois que leur confiance a été gagnée et que le vendeur a remis leurs gains, les joueurs appellent alors le numéro et sont recrutés comme travailleurs au lieu de joueurs.

La théorie n’a pas encore été confirmée par le créateur Hwang Dong-hyuk, mais les téléspectateurs sont assez convaincus que cela pourrait être le cas. Certains ont émis l’hypothèse que cela pourrait également être révélé si la série revenait pour une deuxième saison.

Comment les ouvriers rouges sont-ils choisis dans le jeu Squid ? Image : Netflix

Qui sont les ouvriers rouges ?

Les gens en costumes rouges sont des travailleurs et ne jouent pas le jeu. Ils sont appelés à s’adresser aux joueurs, à distribuer la nourriture, à agir en tant que juges et surveillants dans certains jeux et à nettoyer les cadavres.

Les ouvriers sont peut-être encore plus contrôlés que les joueurs, chacun confiné dans sa propre chambre la nuit et recevant des repas de base. En fonction de leur classement (signalé par la forme sur le devant de leur masque), ils ne sont pas autorisés à parler ou à interagir avec qui que ce soit sans autorisation. Ils sont également sous surveillance 24h/24.

Le staff rouge, beaucoup de vie les joueurs verts, sont assez dispensables aussi. Plusieurs travailleurs sont abattus par d’autres pour avoir enfreint les règles et il est noté à un moment donné que personne ne se souciera non plus de la disparition d’un soldat.

Alors qu’est-ce que tu en penses? La couleur de la tuile que vous choisissez détermine-t-elle votre rôle dans le jeu ?

