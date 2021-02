La théorie des fans de WandaVision identifie l’ingénieur aérospatial et ce n’est pas Reed Richards?

WandaVision les téléspectateurs espèrent beaucoup que la série Disney + présentera Reed Richards, alias Mister Fantastic, dans l’univers cinématographique Marvel. Dans l’épisode 5, nous avons vu Monica Rambeau de Teyonah Parris parler de la possibilité de contacter un de ses amis ingénieur aérospatial pendant que l’équipe essayait de comprendre ce qui se passait exactement dans la réalité de Wanda Maximoff à Westview. Les fans de MCU ont immédiatement commencé à spéculer sur l’arrivée de Reed Richards, ce qui est logique. Cependant, une nouvelle théorie prétend que les rumeurs Reed sont fausses. Il y a possible WandaVision spoilers ci-dessous, alors lisez à vos propres risques.

Rappelons qu'Adam Brashear et Monica Rambeau sont sortis ensemble dans les bandes dessinées. J'espère que l'ingénieur aérospatial que Monica connaît est Blue Marvel. #WandaVision#MonicaRambeau – Jimmy Folino

Le mystérieux ingénieur aérospatial a été au centre des préoccupations des fans au cours des deux dernières semaines. Qui est WandaVision va présenter la prochaine? Il y a quelques jours, le fan de bandes dessinées Jimmy Folino a mis cette information sur Twitter: « Rappelez-vous qu’Adam Brashear et Monica Rambeau sont sortis ensemble dans les bandes dessinées. J’espère que l’ingénieur aérospatial que Monica connaît est Blue Marvel. » Depuis que Folino a évoqué Blue Marvel, beaucoup de gens pensent que cela pourrait très bien être à qui Monica Rambeau faisait référence.

Le seul petit problème avec cette théorie est le fait qu’Adam Brashear n’est pas un ingénieur aérospatial. Au lieu de cela, il détient un doctorat. en physique théorique et une maîtrise ès sciences en génie électrique de l’Université Cornell. Cela étant dit, c’est quelque chose pour lequel Marvel Studios aurait facilement pu se reconnecter WandaVision. Ce lien avec Monica Rambeau a déjà été largement décrit dans les bandes dessinées, il semblerait donc que cela fonctionne plutôt bien. Mais, qui représente le personnage sur WandaVision? C’est un autre mystère, si cette théorie s’avère vraie.

Adam Brashear a été présenté pour la première fois en 2008, Adam: Legend of the Blue Marvel # 1 par Kevin Grevioux. Le personnage est un vétéran de la guerre de Corée, un membre du Corps des Marines avec deux Silver Stars, qui a des liens avec Anti-Man. Il a ensuite commencé à sortir avec Monica Rambeau, ce qui a vu le couple expérimenter ses nouveaux pouvoirs, qui comprenaient l’immortalité. Quant aux pouvoirs de Blue Marvel, ils sont partout sur la carte, issus de l’absorption d’énergie anti-matière. Cette source de puissance est l’énergie libérée de l’anti-matière qui dérive de l’univers inter-dimensionnel appelé la zone négative. Le personnage a une force surhumaine, le pouvoir de voler, une perception mentale améliorée, une génération d’énergie et bien plus encore.

Dans une récente interview, l’actrice de Wanda Maximoff Elizabeth Olsen a confirmé qu’il y avait un casting majeur dans WandaVision cela n’a pas encore été annoncé. Reed Richards est un ingénieur aérospatial et le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que le Les quatre Fantastiques le film est actuellement en développement, mais est WandaVision l’endroit pour débuter le personnage? Pour de nombreux fans, Blue Marvel semble être un pari plus sûr qui pourrait permettre plus d’histoires SWORD sur toute la ligne, y compris Capitaine Marvel 2. La théorie Blue Marvel a été proposée pour la première fois par Twitter de Jimmy Folino Compte.

