La théorie des fans de Star Wars croit que Mace Windu et Luke Skywalker pourraient revenir dans The Mandalorian

La dernière fois que nous avons vu Samuel L. Jackson dans le rôle de Mace Windu, il était propulsé à travers une fenêtre alors qu’il était électrocuté par l’empereur Palpatine. Une nouvelle théorie des fans soutient l’idée que Mace Windu a réellement survécu à son affrontement épique avec Palpatine. Non seulement cela, cette théorie pose l’idée que Samuel L. Jackson fera son retour dans le Guerres des étoiles univers dans un prochain épisode de Le mandalorien Saison 2. Cela a été couplé à des spéculations de masse selon lesquelles un autre Jedi emblématique va également faire une apparition, car un titre d’épisode divulgué suggère que le maître Jedi Luke Skywalker reviendra, joué par Mark Hamill.

Oui, les deux Guerres des étoiles les théories des fans attrapent une certaine traction, même s’il n’y a aucune preuve que Mace Windu reviendra pour balancer son sabre laser à nouveau. Ni que Mark Hamill veut autre chose à voir avec le Guerres des étoiles univers après s’être plaint publiquement du sort de Luke Skywalker dans le réveil de la force Trilogie. Rien n’indique que Samuel Jackson est prêt à faire une apparition future n’importe où dans le Guerres des étoiles franchise, mais cela n’a pas empêché les fans de former des théories sur la façon dont ces deux maîtres Jedi pourraient revenir.

Le mandalorien La saison 2 a publié de nouveaux épisodes tous les jeudis soirs à minuit depuis Halloween, et les fans se préparent à regarder le chapitre 13 assez tôt, beaucoup pensant qu’Ahsoka Tano fera ses débuts tant attendus en action réelle jouée par Rosario Dawson. Le titre divulgué pour cet épisode à venir est «The Jedi». Bien que peu de gens pensent que Jon Favreau et son équipe de création sont sur le point de lancer une balle courbe majeure, et que le Jedi indiqué dans le titre n’est pas Ahsoka, mais Luke Skywalker ou Mace Windu.

La première théorie concernant Mace Windu n’est pas tout à fait nouvelle. Beaucoup soupçonnent depuis longtemps que Mace Windu a vécu après avoir été électrifiée et abattue par cette fenêtre par Palpatine. Le corps de Mace Windu n’a jamais été retrouvé, et le fait que Boba Fett et Dark Maul soient morts, des destins plus cruels pour être ressuscités plus tard signifie que tout est possible. Le dernier Guerres des étoiles La théorie des fans croit que Mace Windu a atterri sur ses pieds et s’est peu de temps après dans la clandestinité, combattant l’Empire dans l’ombre. Certains pensent qu’il a fait cela sous le déguisement d’un casque de mandalorien. Ce qui ne rendra pas Mando très heureux.

On pense que le sort de Baby Yoda, officiellement connu sous le nom de The Child, est lié à la vie de Mace Windu après La revanche des Sith, et Samuel L. Jackson et George Lucas affirment que Mace a vécu. La théorie pense que ce sera Mace Windu qui débloquera le plein potentiel de l’enfant.

Passant à Luke Skywalker, Redditor u / TheMediocreCritic théorise que lorsque Mando rencontrera Ahsoka Tano, elle l’emmènera à Dagobah, croyant que Maître Yoda est toujours en vie. Après son arrivée sur la planète, qui n’a pas été vue à l’écran depuis Le retour du Jedi en 1983, ils découvriront que Yoda est mort après avoir rencontré Luke Skywalker. La théorie continue à dire que Luke peut aider Ahsoka à entraîner The Child dans les voies de la force tout en donnant à Mando des conseils pour vaincre Moff Gideon.

Il est également théorisé qu’Ahsoka donnera à Luke Skywalker un nouvel aperçu de son père, Anakin Skywalker, avant de se tourner vers le côté obscur et de devenir Dark Vador, car elle était son Padawan et le connaissait pendant The Clone Wars.

L’inconvénient de ce particulier Guerres des étoiles la théorie est que Mark Hamill a vieilli du rôle de Luke Skywalker dans Le mandalorien chronologie, bien qu’ils puissent utiliser la technologie de vieillissement que nous avons vue dans le MCU et Rogue One. D’autres pensent en outre que Sebastian Stan pourrait intervenir et reprendre le rôle de Luke Skywalker, bien qu’il ait probablement été trop occupé à tourner. Le faucon et le soldat de l’hiver pour que cela soit plausible. Il y a aussi le fait que Luke Skywalker n’évoque jamais l’existence de The Child dans la trilogie de la suite de Disney. Donc, selon toute vraisemblance, le couple ne s’est jamais rencontré.

Il est peu probable que Luke Skywalker ou Mace Windu apparaisse dans Le mandalorien Saison 2. Mais ils font de bonnes théories et c’est amusant de se demander si. Chapitre 13 de Le mandalorien fera ses débuts ce jeudi à minuit. Alors ne vous endormez pas trop en mangeant toute cette dinde, vous ne voulez pas la manquer.

