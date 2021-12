La théorie des fans de Hobgoblin de Ned expliquée dans Spider-Man: No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est déjà sorti en salles dans certaines parties du monde. Les critiques sont arrivées et le film très attendu de Sony mettant en vedette Tom Holland en tant que web-slinger est certifié frais sur Rotten Tomatoes, les critiques louant le trio pour son expansion de l’histoire bien-aimée ainsi que ses éléments bourrés d’action et comiques.

Pendant ce temps, Internet est en effervescence à propos de Spidey depuis des mois – à commencer par le teaser qui a rompu Internet en août et la bande-annonce officielle de suivi en novembre, générant une série de théories de fans tourbillonnantes. L’un d’eux implique le meilleur ami de Peter Parker.

Depuis que Ned Leeds (joué par Jacob Batalon) a été introduit dans Spider-Man : Retrouvailles, les fans s’attendaient à ce que le personnage de soutien devienne maléfique et devienne peut-être le Hobgoblin – comme dans les bandes dessinées. On dirait déjà que Spider-Man : Pas de chemin à la maison a cinq méchants impliqués, il semble donc peu probable qu’il y ait de la place pour Hobgoblin. Mais le dernier opus de Spider-Man a le potentiel de préparer le terrain pour sa transformation dans le prochain film. Voici un examen plus approfondi des histoires des personnages pertinents et de la théorie des fans à chaud qui a fait tourner Internet.

Histoire de Ned Leeds : Bandes dessinées contre MCU





Edward « Ned » Leeds est un personnage fictif apparu pour la première fois dans Marvel Comics. Un rôle de soutien dans des histoires mettant en vedette Spider-Man, il a été journaliste pour le Daily Bugle. Lui et Peter se disputent l’affection de la secrétaire du Daily Bugle, Betty Brant, mais Parker abandonne la course parce qu’il se rend compte que Brant ne pourra pas accepter la double identité de Spider-Man. Leeds deviendrait également le troisième personnage de la bande dessinée à assumer le rôle de Hobgoblin après avoir subi un lavage de cerveau en tant que remplaçant, puis tué par le supervillain connu sous le nom de Foreigner avant qu’il ne puisse révéler qui l’avait piégé. Peter a réfléchi à la mort de Ned des années plus tard, croyant que Ned devait avoir été piégé, car l’étranger n’aurait jamais pu vaincre le vrai Hobgoblin.





Jacob Batalon dépeint Ned dans l’univers cinématographique Marvel, apparaissant dans Spider-Man : Retrouvailles (2017), Avengers : guerre à l’infini (2018), Avengers : Fin de partie (2019), Spider-Man : loin de chez soi (2019) et, bien sûr, Spider-Man : Pas de chemin à la maison (2021). Dans une interview avec RBC, Batalon avait décrit Ned comme « le meilleur gars par excellence, le meilleur homme, le numéro deux, le gars sur la chaise » pour Parker. Marvel aurait utilisé Ned Leeds comme base pour le personnage, qui n’a pas de nom de famille dans le script ou le film, mais a essentiellement créé son propre personnage avec lui.

Hobgoblin Comic Origins







Le Hobgoblin n’a pas toujours été spécifiquement lié au personnage Ned de Marvel. C’est plutôt l’alias de plusieurs des super-vilains de Spider-Man. La première et la plus importante incarnation, Roderick Kingsley, a fait ses débuts dans les bandes dessinées en 1983. D’autres personnages ont assumé le rôle au fil des ans, notamment Jason Macendale dans les années 1980 et 1990 et Phil Urich au début des années 2010. Les créateurs du Hobgoblin, l’écrivain Roger Stern et l’artiste John Romita Jr., avaient subi des pressions pour ramener le célèbre Green Goblin, mais ont plutôt introduit un nouveau concept comme une sorte d’héritier de l’héritage Goblin. L’identité du Hobgoblin n’a pas été initialement révélée dans les bandes dessinées, générant l’un des mystères les plus anciens de la Homme araignée des bandes dessinées.





La théorie des fans, expliquée





Et enfin, il y a la notion de tendance qui vise à connecter le Ned mis à jour des films et le « méchant Ned » des bandes dessinées. La théorie des fans de Reddit qui provoque un chahut en ligne est inspirée d’une scène culminante qui a été taquinée dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bandes annonces. Les méchants mettront en danger la petite amie de Peter, MJ (jouée par Zendaya) en la jetant d’une sorte de gratte-ciel. Ned est également impliqué dans cette scène, posant la question : Pete devra-t-il choisir entre sa petite amie et son meilleur ami ?

L’utilisateur de Reddit a proposé que notre héros choisisse MJ. Cependant, les fans en ligne pensent que Ned pourrait survivre, et la décision de Peter de le laisser mourir – avec l’aide d’un lavage de cerveau, comme dans les bandes dessinées – signifie que Ned revient pour un avenir Homme araignée film comme le Hobgoblin. Les fans sont clairement impatients de voir ce mystérieux méchant faire son apparition, et ce serait une tournure des événements intrigante s’il était le premier méchant que Peter était responsable de la création. Voici un examen plus approfondi de la publication actuelle de Reddit :









