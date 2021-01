La théorie de WandaVision sait qui retient Wanda en captivité et la sinistre raison pourquoi?

À première vue, les premiers épisodes de WandaVision semble n’offrir rien de substantiel et semble simplement faire avancer la théorie de la « Maison de M » qui flottait autour – que Wanda, frappée de chagrin après la mort de Vision, a perdu le contrôle de sa santé mentale ainsi que de ses pouvoirs et a fini par créer le faux , réalité de style sitcom dans laquelle nous la voyons. Mais regardez attentivement et vous verrez les petits indices éparpillés qui peignent une image très différente et plutôt plus sombre.

WandaVision commence par une Wanda et Vision nouvellement mariées conduisant dans la ville pittoresque de Westview et s’installant dans leur nouvelle maison. Lorsqu’ils sont seuls, ils utilisent leurs pouvoirs pour les tâches quotidiennes, mais lorsqu’ils sont avec d’autres personnes, ils font semblant d’être comme tout le monde. Mais à part savoir qu’ils s’aiment et qu’ils ont des pouvoirs qu’ils ne peuvent pas révéler devant des gens normaux, le duo semble n’avoir aucun souvenir des événements précédant la série – que Vision est morte et que Wanda vit maintenant dans un monde post-Snap.

Wanda évoque des choses à partir de rien et met des alliances sur elle et sur les doigts de Vision lorsque les gens les interrogent à ce sujet – cela donne l’impression que Scarlet Witch est celle qui dirige cette réalité de fortune. Mais ce sont les petits indices et les œufs de Pâques apparents qui ne sont pas les mêmes.

Les « publicités » dans les deux épisodes.

Suivant le thème de la sitcom de la série, les deux épisodes récemment publiés de WandaVision ont une publicité sur les produits confectionnés à la mi-temps et semblent être des signes subtils de l’enfance de Wanda Maximoff et de la façon dont elle a obtenu ses pouvoirs. Comme dans le premier épisode, après que Wanda et Vision ont emménagé dans leur nouvelle maison, nous voyons une publicité sur un grille-pain, avec un son de mise sous tension inquiétant suivi d’un tic-tac continu, du nom de Toast Mate 2000 par Stark Industries.

Si vous le considérez comme un œuf de Pâques, cela pourrait être une référence au fait que Stark Industries est la raison pour laquelle Wanda a fini avec Hydra. Dans Avengers: l’ère d’Ultron, Wanda et son frère Pietro nourrissaient une haine particulière pour Tony Stark car c’était l’une des bombes de son entreprise qui avait créé des bombes qui ont tué leurs parents et les frères et sœurs attendaient la mort à quelques centimètres d’une seconde, bombe «à retardement» qui aurait pu exploser le moindre changement de pression.

De même, dans le deuxième épisode, il y a une autre publicité, cette fois sur une montre suisse de luxe du nom de « Strücker » avec un symbole et un nom incomparables sur le cadran – le nom Hydra et son logo de crâne de pieuvre, suivi d’un autre, son fort de l’horloge. Pour ceux qui auraient pu oublier, le baron von Strücker était le chef de l’Hydre qui a recruté Wanda et Pietro pour son expérimentation sur le sceptre de Loki (cachant la pierre de l’esprit).

Mais rien dans le MCU n’est jamais aussi innocent qu’il n’y paraît et combiné aux autres indices des deux épisodes, ces deux publicités semblent faire allusion à autre chose.

C’est HYDRA, et non Wanda, qui contrôle la réalité artificielle.

Si vous regardiez attentivement les deux épisodes, vous sauriez que l’un des signes du monde extérieur essayant de pénétrer dans cette illusion dans laquelle vit Wanda lorsque son environnement en noir et blanc est perturbé par un environnement totalement aléatoire, à l’improviste, éclat de couleurs. Comme l’hélicoptère rouge (avec le signe SWORD, mais plus à ce sujet plus tard) dans ses rosiers, la coupure sur la main de Dottie saignait en rouge vif suivie de la voix à la radio demandant de toute urgence « Qui » fait ça à Wanda, etc.

Commençons donc par la première publicité sur le Toast Mate 2000 des Stark Industries. Vers sa fin, le grille-pain commence à tic-tac bruyamment, le voyant se met à clignoter et commence à clignoter en rouge. En fait, c’est la première couleur que nous voyons dans le monochrome WandaVision et la dame, qui semble légèrement découragée (soit par le son, soit par la fissure dans la construction avec la lumière rouge clignotante), sort le toast suivi par l’animateur conseillant aux téléspectateurs « d’oublier le passé, c’est votre avenir ». Une ligne de vente assez innocente qui semble plutôt chargée étant donné l’étrange vie d’amnésie que vivent Wanda et Vision.

Bien qu’il ne dise pas explicitement qu’HYDRA est le coupable ici, il établit que quelqu’un à l’extérieur, probablement SWORD (SENTIENT WEAPON OBSERVATION AND RESPONSE DIVISION) essaie de briser cette réalité inventée.

Quoi qu’il en soit, c’est la deuxième publicité de la montre « Strücker » qui établit la connexion HYDRA surtout quand elle annonce qu ‘ »Il prendra du temps pour vous » – alors que Strücker a été tué, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est parti comme le scientifique d’HYDRA Arnim Zola, peut-être que sa conscience informatisée est restée ou qu’il a été ravivé, comme cela s’est passé dans les bandes dessinées. Ou peut-être, c’est un indice que si Strücker est mort, le reste de l’organisation méchante n’a pas fini avec Wanda, ce qui nous amène aux autres indices de l’intrigue.

C’est HYDRA qui veut que Wanda ait des enfants.

À la fin de l’épisode 2, nous voyons Wanda avoir un bébé bosse de nulle part. Maintenant, il se pourrait que Wanda soit simplement devenue coucou à cause de la mort de Vision et soit tombée enceinte comme par magie comme elle l’a fait dans les bandes dessinées. Mais Marvel ne s’en tient jamais vraiment, complètement au scénario de la bande dessinée et compte tenu de la façon dont tout le monde grogne à Wanda de ne pas avoir d’enfants WandaVision, c’est presque comme si quelqu’un la poussait à conjurer sa grossesse par magie.

Que ce soit la femme du patron de Vision interrogeant Wanda sur la raison pour laquelle elle n’a pas encore d’enfants, d’autres suggérant qu’elle devrait essayer, ou le chant robotique répétitif et très effrayant de la foule dans l’épisode 2 que le Talent Show est « pour les enfants »(sans un seul enfant jamais vu dans l’épisode), quelqu’un essaie de semer l’idée dans la tête de Wanda que sa réalité et son bonheur sont incomplets sans enfants. Peut-être que quelqu’un est HYDRA, toujours à la recherche de jeunes super-soldats qu’ils peuvent retourner contre les Avengers et réaliser son rêve de longue date de domination mondiale.

Wanda semble avoir un semblant de contrôle sur cette fausse réalité, en particulier à la fin du deuxième épisode où, en voyant l’apiculteur avec le soupir de SWORD, elle prononce un « NON! » Têtu! et le temps s’inverse de telle sorte que le couple ne sort jamais. Il y a de fortes chances que Wanda ait juste évoqué Vision dans son chagrin de l’avoir perdu, mais HYDRA, déjà consciente de ses pouvoirs, a vu leur chance et a établi le reste de la construction pour la garder enfermée afin qu’ils puissent l’utiliser pour leur gain.

Nous sommes d’accord, c’est beaucoup de maybes et la raison derrière les événements peut être beaucoup plus simple. Mais c’est le MCU après tout – rien n’est jamais ce qu’il semble être et en plus, il faudra longtemps avant WandaVision commence à renverser les haricots (en particulier à propos de ce son de tic-tac interdisant dans les publicités). Donc, les théories sauvages sont la réponse jusque-là. Les premiers épisodes de WandaVision diffusent maintenant sur l’application officielle Disney +.

