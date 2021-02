La théorie de Logan qui fait fondre l’esprit explique d’où peuvent provenir les X-Men et les mutants dans le MCU

Logan, le 2017 X Men Le spin-off qui a servi de remise des gaz finale à Hugh Jackman en tant que Wolverine, n’a pas eu lieu dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, comme le suggère une nouvelle théorie des fans, cela peut expliquer comment les mutants se retrouvent dans le MCU. Ou à tout le moins, explique d’où ils viennent. Si c’est vrai, cela ajouterait une nouvelle dimension au film du réalisateur James Mangold.

La théorie a été partagée récemment sur Reddit. Publié dans le sous-répertoire MCU Theories, il provient de l’électron-shock de l’utilisateur. Il postule essentiellement que les mutants ont été transportés vers le MCU depuis le Fox X Men univers. Compte tenu de certains de ce que nous avons vu récemment, en particulier WandaVision, cela semble logique. Il explique également que Charlex Xavier n’était pas responsable du meurtre de plusieurs de ses homologues mutants dans «l’incident de Westchester», comme il est mentionné dans Logan. La théorie se lit comme suit.

« Le professeur X n’a ​​pas tué les XMen comme décrit dans Logan. Ils ont été entraînés dans le MCU et le professeur X a été blâmé dans la confusion. La déchirure du multivers est aussi ce qui a « cassé » Xaiver. «

Attention: le reste de cet article contiendra spoilers pour WandaVision. Lisez à vos risques et périls. L’épisode le plus récent de WandaVision contenait un camée bombe sous la forme de Quicksilver. Mais pas le Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson que nous avons rencontré Avengers: l’ère d’Ultron. Au lieu de cela, c’était Quicksilver d’Evan Peters de X-Men: Days of Future Past et Phénix sombre. Cela a des conséquences bouleversantes. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas comment Quicksilver s’est rendu au MCU. Mais cette théorie explique, dans une certaine mesure, d’où il vient. Et, de plus, que les effets des mutants téléportés vers le MCU à partir d’un univers alternatif auront des conséquences dans cet univers.

Quant à l’incident de Westchester, pour ceux qui ont besoin d’un rappel, c’était un point majeur de l’intrigue dans Logan. Le professeur X a une maladie cérébrale dégénérative qui lui a causé des convulsions. Nous avons eu un aperçu de cela dans la scène de Las Vegas. Grâce à des médicaments appropriés, ces événements peuvent être tenus à distance. Mais l’incident en question, que l’on ne voit jamais réellement à l’écran, est évoqué à plusieurs reprises. De nombreux mutants sont morts. Ou du moins cela apparaît comme ça. Cette théorie, au contraire, suggère que les mutants, d’une manière ou d’une autre, ont été attirés dans le MCU à ce moment-là. Mais Charles a dû endosser le blâme et la culpabilité qui allait avec.

Reste à savoir si cette théorie tient ou non de l’eau. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le multivers arrive à la phase 4 du MCU, et WandaVision l’a déjà déchiré. Il sera, en outre, exploré dans le sans titre Spider-Man 3, qui ramènera les personnages des versions précédentes du Homme araignée franchise, ainsi que Docteur Strange dans le multivers de la folie. Les deux films sont actuellement en production. Donc, selon les théories des fans, celle-ci est au moins plausible. Cette nouvelle nous parvient via Reddit.

Sujets: X-Men, WandaVision, Wolverine 3