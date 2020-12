La théorie de la guerre des étoiles pense que la série Ahsoka Disney + réparera un gros dernier trou de complot Jedi

Un nouveau Guerres des étoiles la théorie des fans postule que le prochain Ahsoka La série Disney + peut corriger un trou majeur dans l’intrigue de Le dernier Jedi. Les fans étaient plus que ravis de voir la version live-action d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian saison 2. Elle a été d’une grande aide à Din Djarin dans sa mission, révélant même que le vrai nom de l’enfant était Grogu. Tano était celui qui a envoyé Djarin et Grogu au temple sur Tython, ce qui a abouti à une toute nouvelle aventure qui s’est conclue avec Luke Skywalker semblant former Grogu.

Disney et Lucasfilm viennent d’annoncer officiellement le Ahsoka série live-action, que Dave Filoni développe actuellement. On ne sait pas quand la série commencera le tournage ou de quoi il s’agira exactement. cependant, Guerres des étoiles les fans espèrent qu’il présentera les versions live-action de Grand Admiral Thrawn et Ezra Bridger. À part cela, il n’y a pas de vraies idées sur ce qui pourrait arriver dans la prochaine série Disney +. Cela étant dit, une nouvelle théorie des fans pourrait éclairer le scénario et un autre controversé.

Le dernier Ahsoka la théorie des fans implique un autre retour de Luke Skywalker. Le fan poursuit en disant qu’Ahsoka Tano pourrait être celui qui avertirait Luke de perpétuer l’héritage Jedi. À ce stade, Tano est plus que probablement un peu privée de ses droits après avoir vu Anakin Skywalker se déplacer facilement vers le côté obscur de la Force, ce qui pourrait la voir s’affronter avec Luke. De toute façon, nous savons que Luke continue de créer son propre temple Jedi de toute façon, ignorant peut-être certains des conseils que Tano lui offrait.

C’est peut-être là que les graines de The Last Jedi finissent par être plantées. Luke Skywalker croit évidemment toujours au pouvoir de la Force et à l’importance des Jedi, sinon il ne serait jamais venu pour Grogu en The Mandalorian. Après que Luke s’exile sur Ahch-To, il pourrait être encore plus amer de ne pas avoir écouté les conseils présumés d’Ahsoka Tano. Il est possible que le Ahsoka La série pourrait fournir davantage de détails sur les raisons pour lesquelles Luke est comme il est lorsque nous le rencontrons à Le dernier Jedi.

Le dernier Jedi peut entrer dans l’histoire comme le plus diviseur Guerres des étoiles film dans l’histoire. Certains fans étaient très intéressés par la façon dont Rian Johnson a subverti les attentes, tandis que d’autres n’étaient pas ravis de voir leur idole Jedi agir de manière inhabituelle. Quoi qu’il en soit, Dave Filoni pourrait chercher des moyens de rendre cette transition encore plus logique, ce qui pourrait être un excellent moyen de connecter la trilogie de la suite à ce qui se passe sur Disney +, en apportant même The Mandalorian en jeu. Pour l’instant, nous allons devoir attendre un bon moment pour voir ce que Dave Filoni a dans sa manche pour le Ahsoka séries. Le dernier Guerres des étoiles la théorie des fans nous vient de Reddit.

Sujets: Star Wars, Ahsoka, Disney Plus, The Last Jedi, Streaming