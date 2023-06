La thanatomorphose est-elle sur Netflix ? Où regarder le film d’horreur en ce moment

Horus Pharma Regard UD Solution d'Entretien pour Lentilles Souples 30 unidoses x 7,5ml + étui

Regard UD Solution d'Entretien pour Lentilles Souples 30 unidoses x 7,5ml + étui Propriétés : Regard UD est une solution multifonction indiqué pour l'entretien quotidien des lentilles de contact souples. En effet, cette solution d'entretien apporte un confort optimal : elle humidifie et lubrifie les lentilles, elle nettoie, rince et décontamine les lentilles, elle réduit l'adhésion des dépôts protéiques elle se transforme en composant naturel de larmes, elle améliore le confort du port des lentilles, elle libère de l'oxygène sur l'oeil. De plus, cette solution ne libère pas de conservateur sur l'oeil. Elle est ainsi hautement tolérée par les yeux. Conseils d'utilisation Regard UD : Se laver les mains avant de retirer les lentilles. Puis, verser quelques gouttes de Regard UD sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer. Ensuite, rincer les lentilles avec la solution pour éliminer les dépôts. Poser les lentilles dans l'étui et le remplir avec la solution. Enfin, laisser les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques. Cette solution peut être utilisé pour hydrater et lubrifier les lentilles avant la pose. Rincez l'étui avec la solution après chaque utilisation et le laisser sécher à l'air libre. Indications : Testé par des ophtalmologistes. Ne jamais conserver l'unidose après ouverture. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.