La Thaïlande recycle les filets fantômes en articles en plastique utiles pour lutter contre la pandémie de coronavirus

22 janv.2021 15:22:45 IST

Les plongeurs sous-marins dans les eaux plastifiées au large des côtes thaïlandaises se faufilent dans des filets jetés emmêlés autour d’un récif – une nouvelle initiative qui aide à protéger la vie marine et à lutter contre le coronavirus. Les «filets fantômes» jetés par l’industrie de la pêche lucrative du pays sont une source mortelle de pollution plastique, capturant les tortues et coupant dans de délicats lits de corail. Laissés sans surveillance, «ils pourraient rester à la dérive pendant des décennies, piégeant ou devenant la nourriture des animaux marins», déclare Ingpat Pakchairatchakul de la Environmental Justice Foundation, basée à Londres.

Ingpat parlait à AFP lors d’un récent voyage en bateau au large des côtes de la province de Chonburi, une équipe de plus de 30 plongeurs a piraté des fils tenaces enveloppant un récif à 27 mètres sous le navire.

Elle fait partie de Net Free Seas, un projet qui récupère les filets usagés et les transforme en nouveaux produits en plastique – dans ce cas, répondant à la demande croissante d’équipements de protection tels que des écrans faciaux pour se prémunir contre la pandémie. Il vise à prouver que la protection des créatures marines peut être commercialement viable en Thaïlande, l’un des plus grands producteurs mondiaux de déchets océaniques. Cette initiative fait également suite à un tollé local croissant concernant les effets mortels du plastique sur la vie marine.

Dans un exemple tristement célèbre, un bébé dugong malade nommé Mariam s’est échoué dans des eaux peu profondes il y a deux ans et est décédé plus tard d’une infection causée par du plastique recouvrant son estomac. Cela a provoqué une vague de chagrin en ligne parmi les Thaïlandais qui avaient passé des mois à regarder une diffusion en direct sur le Web de sauveteurs essayant de soigner la créature.

Mariam faisait partie des près de deux douzaines de grands animaux marins morts ou blessés trouvés chaque année échoués sur les côtes thaïlandaises, selon Chaturathep Khowinthawong, directeur de l’agence de gestion du parc marin du royaume.

« Plus de 70 pour cent d’entre eux sont blessés par les filets fantômes et ont des coupures profondes dans le corps », dit-il. « Une fois qu’ils sont bloqués, les chances de survie sont inférieures à 10 pour cent. »

Nous voulons sauver l’océan

Net Free Seas a récupéré 15 tonnes de filets à déchets dans les eaux marines au cours de sa première année d’exploitation. Cela représente une infime fraction des 640 000 tonnes d’engins de pêche perdus et rejetés, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui se retrouvent chaque année dans les océans. Mais le programme a rencontré le soutien enthousiaste des communautés de pêcheurs locales.

«C’est une situation gagnant-gagnant», déclare Somporn Pantumas, un pêcheur de la ville balnéaire de Rayong. « La communauté de pêcheurs a une autre source de revenus, la plage et la mer sont propres et les pêcheurs trouvent un sentiment de camaraderie. »

L’homme de 59 ans est l’une des 700 personnes dans les communautés de pêcheurs de Thaïlande qui vendent des filets usés au programme.

Somporn a été facilement convaincu de participer, connaissant l’étendue de la pollution marine dans les eaux au large de Rayong – il dit que ses filets collectent souvent plus de débris plastiques que de vrais poissons.

«Plus je ramasse de déchets de la mer, plus le courant me balaye», dit-il AFP.

Les filets collectés sont envoyés pour être lavés, déchiquetés, mélangés à d’autres plastiques jetés et fondus en forme chez Qualy Design, une petite entreprise qui moule les articles ménagers à partir de produits recyclés.

Qualy utilise les filets pour fabriquer des écrans faciaux, des vaporisateurs d’alcool et des écrans de séparation de table utilisés dans les restaurants autour de Bangkok depuis le début de la pandémie.

Le produit révolutionnaire a été des poussoirs en plastique, qui permettent aux gens d’appuyer sur des boutons d’ascenseur ou des écrans tactiles publics comme les consoles ATM sans risquer d’infection.

Comparé à d’autres matériaux, les filets sont les plus difficiles à travailler et les plus chers, explique le directeur marketing de l’entreprise, Thosphol Suppametheekulwat. AFP.

«Mais nous avons vraiment sauté dessus parce que nous voulons aussi sauver l’océan», dit-il.

.

