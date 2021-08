La tête d’épingle de Hellraiser vous fera magnifiquement souffrir dans Dead by Daylight

Le tube d’horreur emblématique de Clive Barker dans les années 80 Hellraiser et son antagoniste à tête d’épingle rejoindra Dead by Daylight en tant que nouveau tueur. Le développeur canadien Behaviour Interactive a confirmé la nouvelle juste un jour après avoir annoncé que le contenu de la sortie de Stranger Things quitterait les vitrines en novembre, et a depuis ajouté le Cenobite aux serveurs de test publics.

Nous avons de telles vues à vous montrer! #Hellraiser… Bientôt disponible.

Infos PTB ici

Le tueur semble compliqué à opérer – en vérité, nous essayons toujours de comprendre certaines des descriptions de ses pouvoirs – mais comme dans les films, on dirait qu’il est capable d’utiliser ses chaînes pour inhiber les survivants. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie ferme pour l’instant – bien qu’un communiqué de presse mentionne septembre – mais c’est sans doute l’un des rares méchants manquants du jeu.

Qui peuvent-ils éventuellement ajouter ensuite – à part Naughty Bear, bien sûr?