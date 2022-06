La tête de l’araignée : tous les détails du film Netflix avec Chris Hemsworth

NETFLIX

Avant la première de Thor : Love and Thunder dans les salles, l’acteur Marvel jouera dans un film avec Miles Teller sur la plateforme de streaming. Revoyez la bande-annonce, le synopsis, le casting et la date de sortie !

©NetflixChris Hemsworth joue dans Spiderhead.

Un nouveau film est sur le point de sortir Netflix pour mener probablement les tendances de la plateforme de streaming. Il s’agit de La tête d’araignéedont le protagoniste est Chris Hemsworth et qui promet de combiner science-fiction et suspense dans sa juste mesure. Si vous voulez savoir ce que c’est tête d’araignéequi sont les membres de sa distribution et à partir de quand on peut le voir, passez en revue tous les détails ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois pour Chris Hemsworth dans le service d’abonnement. L’acteur, qui sera présenté le mois prochain dans les salles Thor : Amour et tonnerrea déjà participé à un autre film original intitulé mission de sauvetage qui a eu sa sortie en 2020. Il a également joué dans des bandes disponibles dans le N rouge comme Hacker : Menace en ligne, Au cœur de la mer, Men in Black : International Oui Rush : passion et gloire.

+ De quoi parle Spiderhead ?

La tête d’araignée Soit tête d’araignée -tel qu’intitulé à l’origine- se déroule dans un futur proche dans une prison ultramoderne dirigée par Steve Abnesti comme Chris Hemsworth. Là, les prisonniers ont implanté un appareil qui administre certaines drogues capables d’altérer leur esprit. Il n’y a ni barreaux, ni cellules, ni uniformes : les détenus sont libres d’être eux-mêmes. Cependant, la relation entre deux détenus est susceptible de tout changer. Il s’agit de jeff et lizzydont les chemins vers la rédemption prennent une tournure qui les oblige à affronter leur passé.

+ Distribution et équipe de Spiderhead

D’après le récit de George Saunders dans The New Yorker, tête d’araignée Il est dirigé par Joseph Kosinski et écrit par Rhett Reese et Paul Wenick. Le thriller psychologique chargé d’humour noir met en scène les performances de Chris Hemsworth comme Steve Abnesti Miles Teller comme Jeff et Jurnee Smollet comme Lizzie. Ils complètent le casting avec leurs performances Mark Paguio, Tess Haubrich, Angie Milliken et Stephen Tongun.

+ Date de sortie de Spiderhead

sera le prochain vendredi 17 juin lorsque tête d’araignée être ajouté au catalogue Netflix qui accumule déjà quelques films non originaux de l’acteur. Récemment, Chris Hemsworth a participé à une autre des productions tendances de la plateforme. Il s’agit de Intercepteurle film avec sa femme Elsa Pataky qui, depuis son arrivée sur le service d’abonnement, fait fureur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂