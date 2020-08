La terrible idée d’une éventuelle suite de Ratatouille qui a rendu les réseaux fous

Tik Tok a conquis le cœur des nouveaux créateurs et est un nid de viraux par excellence. Face à la menace de Trump d’interdire l’application aux États-Unis, il semble qu’un millier de personnes aient émergé défis nouveau et des moyens d’exploiter l’application avant qu’elle ne prenne fin. Danses, défis, chansons, duos … et il y a même de la place pour le cinéma. Dans ce cas utilisateur fake.disney.facts a partagé une théorie folle sur comment pourrait-il être la suite de “Ratatouille”. La vidéo (d’une minute seulement) compte déjà plus de 200 000 “j’aime”.

Dans cette vidéo en question, le gestionnaire de compte fake.disney.facts planifie à quoi ressemblerait “Ratatouille 2” si cela devait être fait. L’utilisateur commence par affirmer sa thèse basée sur le fait que tous les grands succès de Pixar ont la partie 2. C’est le cas de “Cars”, “The Incredibles” et “Finding Nemo”cependant il est étrange que le succès “Ratatouille” ne comptez pas sur une suite. Pour lui, cela commencerait par raconter l’histoire de Rémy, qui après avoir acquis de bonnes critiques et grâce à son talent culinaire inné décide d’ouvrir un restaurant.

Etre juste un rat Rémy a besoin d’une licence pour développer cette entreprise, il doit donc demander à Linguini (son ami humain) de signer des papiers pour que son entreprise puisse continuer. Cependant le «chef» humain s’étouffe avec un pain et meurt. Lorsque cela est Remy Il décide de grimper sur sa tête et de la faire revivre grâce au système de «traitement des cheveux» (comme dans le premier film). Grâce à ce système Rémy rend son restaurant très populaire et Linguini devient une personnalité publique, qui arrive même à se marier Collette.

